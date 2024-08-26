Недвижимость: Вас ждет новое жилье в 2025 году!

Министр жилищного строительства Франс-Элен Дюранссо подчеркнула, что для удовлетворения спроса необходимо построить как минимум 560 000 новых домов к 2034 году. CAQ также обязуется предоставить 23 000 социальных и доступных жилых единиц в ближайшие годы. Около 3,7 миллиардов долларов должно быть инвестировано в течение следующих пяти лет для повышения доступности жилья и помощи нуждающимся семьям.
Однако оппозиция, муниципалитеты и организации по защите прав арендаторов раскритиковали отсутствие конкретных мер и нового финансирования. Они считают, что правительство запоздало с действиями и что жилищный кризис усугубляется массовой иммиграцией и прибытием большого числа беженцев.
Путь может быть долгим и трудным: средняя цена на односемейный дом на вторичном рынке выросла на 50,6% с 2019 по 2023 год. Кроме того, средняя арендная плата за двухкомнатные квартиры, которые приняли новых арендаторов в 2023 году, увеличилась на 17,4% по сравнению с 2022 годом. Уровень вакантности арендного жилья составил 1,3% в 2023 году.
Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.
Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.
У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.