Недвижимость: Вас ждет новое жилье в 2025 году!

Правительство CAQ недавно представило свою стратегию по решению жилищного кризиса, но без объявления нового финансирования. Эта стратегия включает тендер на строительство 500 доступных сборных жилых единиц.

Министр жилищного строительства Франс-Элен Дюранссо подчеркнула, что для удовлетворения спроса необходимо построить как минимум 560 000 новых домов к 2034 году. CAQ также обязуется предоставить 23 000 социальных и доступных жилых единиц в ближайшие годы. Около 3,7 миллиардов долларов должно быть инвестировано в течение следующих пяти лет для повышения доступности жилья и помощи нуждающимся семьям.

Однако оппозиция, муниципалитеты и организации по защите прав арендаторов раскритиковали отсутствие конкретных мер и нового финансирования. Они считают, что правительство запоздало с действиями и что жилищный кризис усугубляется массовой иммиграцией и прибытием большого числа беженцев.

Путь может быть долгим и трудным: средняя цена на односемейный дом на вторичном рынке выросла на 50,6% с 2019 по 2023 год. Кроме того, средняя арендная плата за двухкомнатные квартиры, которые приняли новых арендаторов в 2023 году, увеличилась на 17,4% по сравнению с 2022 годом. Уровень вакантности арендного жилья составил 1,3% в 2023 году.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.