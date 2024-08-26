Новости дня Делового Монреаля за 26 августа 2024 года

🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹
🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹
В Монреале и в Квебеке
- Поджог кафе Dior: Кафе Dior на улице Jean-Talon Est в St-Léonard стало целью еще одного поджога сегодня около 2:30 ночи. Это второй поджог за три дня, и ущерб значителен.
- Забастовка профессоров права: Профсоюз, представляющий штатных профессоров права Университета Макгилла, объявил бессрочную всеобщую забастовку из-за отказа университета вести добросовестные переговоры.
- Проигранное дело воспитательницы: Воспитательница детского сада, уволенная за оставление ребенка без присмотра, проиграла дело по оспариванию своего увольнения.
- Рост числа студентов в Cégeps: Количество студентов в Cégeps de la Côte-Nord увеличивается на 2.5% ежегодно.
- Закрытие канала Шамбли: Причиной закрытия водного пути канала Шамбли на неделю стали работы, проведенные семьей фермеров из Сен-Жан-сюр-Ришелье.
- Рынок жилья: В июне 2024 года после первого с 2020 года снижения процентной ставки Банком Канады наблюдались ранние признаки возобновления активности на рынке жилья.
- Исследование светофоров: Советник Майк Коэн рассматривает возможность проведения нового исследования светофоров на бульваре Кавендиш в Кот-Сен-Люк.
- Смерть в Сагеней: Человек скончался в результате вмешательства полицейской службы Сагеней. Бюро независимых расследований (BEI) расследует обстоятельства происшествия.
- Водяной смерч: Редкое погодное явление, водяной смерч, было замечено на озере Де-Дез-Монтань, недалеко от Водрей-Дорион.
- Пабло Родригес и Либеральная партия: Политический заместитель Джастина Трюдо по Квебеку Пабло Родригес еще не решил, вступит ли он в гонку за лидерство Либеральной партии Квебека.
- Дело Клода Дуарона: Дело бывшего представителя SQ Клода Дуарона по сексуальным преступлениям снова отложено.
- Выставка в музее Маккорд Стюарт: Выставка “Портреты и мода – Квебекские фотографы за границей” проходит с 31 мая по 29 сентября 2024 года, демонстрируя работы 17 фотографов.
В Канаде
- Тарифы на электромобили из Китая: Канада готовится ввести новые тарифы на электромобили, произведенные в Китае, чтобы помешать им закрепиться на рынке Северной Америки.
- Рост населения: В 2023 году население Канады достигло рекордных 40.77 млн человек, в основном за счет временной иммиграции.
- Демонстрация профсоюзов: Члены профсоюзов двух крупнейших канадских железных дорог проведут демонстрацию перед отелем в Галифаксе, где премьер-министр Джастин Трюдо встретится с либеральными спонсорами.
- Изменения в TFWP: Премьер-министр Джастин Трюдо объявил об изменениях в Программе временных иностранных рабочих (TFWP) с ужесточением критериев отбора.
- План доступного жилья: Федеральное правительство добавило 56 объектов недвижимости в новый банк государственных земель для строительства доступного жилья.
- Историческое поражение либералов: Либеральная партия терпит историческое поражение на дополнительных выборах, но Джастин Трюдо не намерен уступать свое место лидера.
- Рост ДТП с электромобилями: Несмотря на замедление роста продаж электромобилей, количество заявлений о ДТП с участием экологичного транспорта продолжает расти.
В России
- Совещание Путина: Путин провел совещание по вопросам экономики для успешного завершения СВО.
- Условный срок за растрату: Директор и кассир банка «ПраймФинанс» получили условный срок за растрату 430 млн рублей.
- Срок за «коктейль Молотова»: Петербурженка получила срок за брошенный «коктейль Молотова» на выборах президента.
- Задержание французов: Троих французов задержали за прогулку через границу между Финляндией и Россией.
- Подпольное казино в колонии: Заключенные устроили подпольное казино в колонии в Ростовской области.
- Пожар в Крыму: Природный пожар в Крыму продолжает распространяться удвоенными темпами, увеличившись с 75 до 150 га.
- Условный срок за продажу презервативов: Житель Москвы получил четыре года условно за попытку продать семь тысяч пачек презервативов.
В мире
- Заявление Макрона: Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что арест Павла Дурова не был политическим решением, а частью независимого расследования.
- Бомбардировка Украины: Президент Украины осудил ночную и утреннюю бомбардировку Россией, назвав ее мерзкой.
- Убийство британского советника: Британский советник по безопасности был убит после попадания российской ракеты в отель в Краматорске.
- Заявление Джей Ди Вэнса: Кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнс заявил, что Дональд Трамп не поддержит национальный запрет на аборты.
- Запрос Палестины на присоединение к БРИКС: Палестина направит запрос на присоединение к БРИКС после саммита в Казани.
- Повреждение Киевской ГЭС: Киевская ГЭС серьезно повреждена после утренних ударов ВС РФ.
- Исследование микропластика: Исследование Университета Нью-Мексико показало, что в нашем мозгу и органах появляется все больше микропластика.
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