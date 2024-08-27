С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает хорошая и солнечный и теплый вторник. Утром 21°C, Днём 28°C, Вечером 20°C. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации.

27 августа в России отмечается День российского кино — праздник профессиональных кинематографистов и всех, кто поддерживает и любит российское кино. Свою историю этот праздник ведет со времен Октябрьской революции 1917 года, и 27 августа 1919 года был издан Декрет Совета Народных комиссаров (Совнаркома) о национализации кинодела в стране. С этого времени вся фото– и кинематографическая промышленность и торговля перешла в ведение Народного комиссариата просвещения, возглавлявшегося Анатолием Луначарским. В память об этом событии дата 27 августа и стала считаться Днем Советского кино, позднее — Днем кино России, а в настоящее время — Днем российского кино.

Ежегодно 27 августа в Республике Молдова отмечается национальный праздник — День независимости (Ziua Independenţei). 27 августа 1991 года в Молдавской ССР было созвано Великое национальное собрание, в результате которого Парламент проголосовал за принятие Декларации о независимости — документа, объявляющего независимость Молдавии и о выходе Республики из состава СССР после провала августовского путча ГКЧП. Спустя несколько часов после принятия документа независимость Молдавии признала Румыния.

А в народном календаре – Михеев день. На Михея по обыкновению чествовали каменщиков — строителей храмов, крепостей, княжеских и царских хором; помощников всех, кто хочет обзавестись жильем. На Руси каменщиков почитали и даже побаивались, ведь если им не угодить, они могли сотворить с хозяином злую шутку — например, заложить в печную трубу гусиное перышко. В этом случае каждый раз, когда станут топить печь, она будет «стонать» и пугать домочадцев. После Михея завершается Успенский пост и начинается осенний мясоед. В эту пору играют заранее сговоренные свадьбы. Так что Михеев день — последняя возможность посвататься к понравившейся девушке.

В общем, интересный был день раньше, хорошим он будет и сегодня!

С добрым утром, Монреаль! С добрым августовским утром!

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