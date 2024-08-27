Редкое природное явление было замечено в наших краях

Редкое для южного Квебека погодное явление, называемое водяным смерчем, было замечено в воскресенье днём недалеко от Монреаля.

Жан-Франсуа Бегин, метеоролог из Environment Canada, подтвердил, что необычное погодное явление произошло на озере Де-Монтань недалеко от Водрёй-Дориона к западу от Монреаля между 14:30 и 16:00.

«Пока не будет проведено дальнейшее расследование, так как у нас нет возможности оценить скорость ветра», — сказал он CTV News. «У нас есть фотографии и видеозаписи… достаточно доказательств, чтобы мы согласились, что это, вероятно, был водяной смерч».

Житель Риго Тим Вуд был на рыбалке, когда заметил, что небо над ним потемнело. «Начал падать град, и я посмотрел перед собой и подумал: “Что это?” Я посмотрел вверх и увидел воронку», — вспоминает он.

Вместо того чтобы убежать, Вуд говорит, что его первым инстинктом было подойти ближе.

«Я был взволнован», — сказал он, добавив, что хотел снять водяной смерч на видео. «Мне пришлось выключить видео, потому что ветер усилился, и он двигался прямо на меня. Крыша лодки начала трястись. Я отошёл в сторону». Водяной смерч — это вращающаяся колонна воздуха, которая появляется над водоёмом, подобно торнадо.

«Главное отличие в том, что он относительно недолговечен, так как создаётся под влиянием водоёма», — объясняет Бегин. «Если бы он вышел на сушу, он бы исчез».

Он отмечает, что водяной смерч считается той же категорией, что и гроза.

«Чем теплее поверхность водоёма, тем больше вероятность его появления», — сказал Бегин. «Необходимо также наличие холодных температур и триггера. Нужно, чтобы воздух поднимался, и с увеличением влажности воды происходит большее испарение».

Он говорит, что последний раз водяной смерч был замечен в районе Большого Монреаля на реке Святого Лаврентия недалеко от Старого порта Монреаля и моста Жака Картье около 15 лет назад.