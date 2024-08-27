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Новости В Мире Макрон высказался относительно задержания Дурова во Франции

Макрон высказался относительно задержания Дурова во Франции

Степан Артемьевский Авг 27, 2024 В Мире, Новости Комментарии к записи Макрон высказался относительно задержания Дурова во Франции отключены 1 Просмотров

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержание основателя Telegram Павла Дурова не имеет политической подоплеки и связано с продолжающимся расследованием.

 

 

Макрон подчеркнул, что все решения по делу Дурова будут принимать судьи, а Франция остаётся приверженной свободе слова и технологическим инновациям, при этом соблюдая закон.

Дуров был задержан 24 августа в парижском аэропорту «Ле-Бурже».

Французские следователи считают, что отсутствие модерации в Telegram усложняет борьбу с наркоторговлей, отмыванием денег и другими правонарушениями.

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