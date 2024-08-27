Макрон высказался относительно задержания Дурова во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержание основателя Telegram Павла Дурова не имеет политической подоплеки и связано с продолжающимся расследованием.

Макрон подчеркнул, что все решения по делу Дурова будут принимать судьи, а Франция остаётся приверженной свободе слова и технологическим инновациям, при этом соблюдая закон.

Дуров был задержан 24 августа в парижском аэропорту «Ле-Бурже».

Французские следователи считают, что отсутствие модерации в Telegram усложняет борьбу с наркоторговлей, отмыванием денег и другими правонарушениями.

Если у вас есть ещё вопросы или нужна дополнительная информация, дайте знать!