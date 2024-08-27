Чтиво сегодняшнего дня: Приют державных дум и царственных забав

Сразу скажу – наш путь лежит в Петербургские края. А вот о чем пойдет сегодня речь – немного поинтригую. Путем загадок.



Первое слово – «пристань». Какие у вас ассоциации? Какую знаменитую пристань можете вспомнить сразу же? Никакую… Ладно, продолжу. Второе определение – «микрорайон со старинными домами». Тут, наверное, вариантов много. И на каком остановиться – кто его знает… И, наконец, еще одно определение того, о чем пойдет сегодня речь. «Дворцово-парковый комплекс». Этого в питерских краях – масса. И все комплексы удивительны и неповторимы. Ну, и последнее слово – Ломоносов. Да, именно так нынче принято называть то место, о котором я хочу рассказать. Но не о Ломоносове, пригороде Питера. А об Ораниенбауме! Скажите, звучит гораздо интереснее, загадочнее, да и исторически это название более знакомо и мило каждому. Итак, Ораниенбаум! В путь!



Ну, давайте с самого простого. Почему, собственно, Ораниенбаум? Тут мнения и версии возникновения названия расходятся. По одной из них Ораниенбаум назван в честь апельсиновых деревьев, которые выращивались здесь. Орангенбаум или померанцевое дерево в то время было модным комнатным и оранжерейным растением, в отличие от своих сородичей апельсина и мандарина, имеет хотя и очень похожие на них, но несъедобные плоды. По другой версии Меншиков дал резиденции это название в честь Вильгельма Оранского, которого чтил царь Петр. Но так или иначе – красивое, поэтичное и даже несколько интригующее получилось название, согласитесь! Да, а почему – Ломоносов? И это имя здесь не случайно. У великого русского учёного была здесь усадьба в деревне Усть-Рудица, где он организовал завод по производству цветного стекла. Ну, вот, разобрались!



Когда-то это был ближайший к Кронштадту населенный пункт. Морская переправа служила неким соединением острова с материком. По ней доставлялись продукты питания и различные необходимые в быту товары. Сейчас, безусловно, все иначе. Выстроена дамба, и до Ораниенбаума можно добраться безо всяких проблем минут эдак за двадцать. Но это сейчас…



А раз уж мы добрались и быстро, и виртуально, то давайте прежде всего заглянет в самую раннюю постройку здешних мест – Большой Меншиковский Дворец! Он был построен в самом начале XVIII века, уже практически на закате Петрова правления. И естественно, при непосредственном участии тогдашнего фаворите царя – светлейшего князя Александра Даниловича Меншикова. Итальянский архитектор Фонтан (ударение на «О») работал здесь практически до самой своей смерти. Дворец в стиле барроко он закончить не успел. Тогда его творение продолжили немецкие и французские мастера.



А после того, как хозяин оного попал в немилость и был сослан очень далеко, жтот дворец на какое-то время становится летней резиденцией царской семьи. Здесь есть все, чтобы жить на самом высоком уровне и даже принимать почетных и важных гостей: широкие лестницы, огромные буфетные помещения, плиты с духовыми шкафами, столовые, малиновая гостиная, огромные залы, где можно было вполне устраивать балы и светские рауты, музыкальный балкон, аудиенц-покои… В общем, все тридцать три удовольствия, полные красоты, простора, комфорта и богатства.



В 1743 году императрица Елизавета Петровна жалует Меншиковский Дворец наследнику престола, великому князю Петру Федоровичу, и его супруге, великой княгине Екатерине Алексеевне. Петр, обожающий с детства игры в солдатики, не оставил своего увлечения и в Ораниенбауме. Для забав будущего императора на территории Верхнего парка по всем правилам фортификационного искусства возводится «Потешная Крепость Петерштадт». Недаром же я сказала в начале повествования о дворцово-парковом комплексе. Вот и второй объект нарисовался. Но к нему мы еще вернемся позднее.



Довольно много новых деталей внесла в интерьер княгиня Елена Павловна, супруга великого князя Михаила, сына императора Павла I. От Елены Павловны Ораниенбаум перешел во владение её дочери, Екатерины Михайловны, А от нее – ее детям – немецким герцогам Мекленбург-Стрелицким. А уж потом и царской правящей династии. Все любили эту резиденцию, старались хранить ее красоту и дух. А потом… Потом грянула революция.



Царя свергли и расстреляли, а Меншиковский дворец передали в ведение Местного совета, а потом и Комиссариата. Революция и балы – несовместимы, поэтому эту красоту быстренько перепрофилировали сначала в госпиталь, затем в Сельскохозяйственное училище, позже Лесной техникум с общежитием. А в 1934 году в Большом Меньшиковском дворце стало располагаться военно-морское ведомство. И никаких там балов, красавиц и лакеев с юнкерами…



Во время Великой Отечественной Ориенбаум оказывается в фашистском окружении. Наверняка, вы помните термин «Ораниенбаумский плацдарм» или «Ораниенбаумский пятачок». Это именно то самое место, о котором я рассказываю. Эта самая территория была отрезана от основных сил советской армии. И именно этот пятачок сыграл решающую роль в защите Ленинграда. Но немцы не причинили вреда Ораниенбауму. Планы были иные – они положили на него глаз, рассчитывая использовать эту красоту в качестве идеального места для обстрела Кронштадта. Но сбыться им было не суждено.



Через три года после окончания ВОВ, как раз во времена борьбы с космополитизмом, городу было присвоено имя Ломоносов. А в 1955 году был также устанвлен и памятник самому Михайле Васильевичу. Но вернемся к дворцово – парковому комплексу.



Китайский дворец Антонио Ринальди. Это и была личная резиденция императрицы Екатерины II. Чего в ней только нет: и Стеклярусный кабинет, и Штофная опочивальня, и Зал муз, и Голубая и Розовая Гостиные, и Большой и Малый китайские кабинеты… Каждый интерьер уникален, каждая комната – отдельная история жизни. А плафоны, которые были расписаны спициально для дворца? Это просто произведения искусства! Большинство из них было исполнено по спецзаказу в Венеции ведущими мастерами Академии живописи и скульптуры. Можете представить уровень работы и ее неповторимость! Интересен и паркет. Он набран из отечественных и иностранных древесных пород – красного и черного дерева, амаранта, самшита, персидского ореха, клена, березы, дуба. С полным правом можно заявить, что он уникален.



Перемещаемся в «Картинный дом» – следующую часть дворцово- паркового комплекса. Это некое вместилище картинной галереи, придворного театра и библиотеки. А также есть Кунскамера, в которой собрана коллекция китайского декоративно-прикладного искусства конца XVII- XVIII веков. Библиотека же, в которой насчитывается более 4000 томов, являет собой военных, точных, естественных и гуманитарных наук. А придворный театр представлен Оперным залом, в котором в настоящее время разворачивается мультимедийное представление, посвященное истории русского театра эпохи барокко.



И последняя постройка, на которую я обращу внимание – это дворец Петра III. В быту его именовали «Петерштадт» и он был некой потешной резиденцией. Дворец, который все же напоминал больше крепость, был построен все тем же Ринальди в форме 12-тиконечной звезды. Живописная Гостиная, утонченная Буфетная, Спальня, Будуар – все было выполнено в лучших архитектурных приемах того времени. Сегодня там находится музей, хранящий личные вещи Петра Федоровича: треуголку, шарф и мундир полковника голштинского пехотного полка.



Безусловно, там стоит побывать и погулять по дорожкам сада. И обязательно наткнуться на померанцевое дерево, некую ремарку названия местности. Направляясь к Кавалерскому корпусу, можно полюбоваться на лебедей и гусей, обитающих на Карповом пруду. А уж у самого Кавалерского корпуса есть возможность полюбоваться павлинами, козами и оленями, очень ухоженными и довольными. Обязательно стоит осмотреть и Катальную горку – любимейшее зимнее развлечение. Спуск по ней начинался с высоты 20 метров.



А еще в Ораниенбауме есть дом, некогда принадлежащий семье Алексея Николаевича Плещеева. Того самого, чьи стихи, положенные на музыку Мусоргского, Римского-Корсакова, Чайковского и Рахманинова, обрели иное звучание и даже стали романсами. А в постреволюционное время этот дом преобразился в коммунальную квартиру, которую расселяла сама Надежда Крупская. Но это к истории Ораниенбаума имеет весьма косвенное отношение…