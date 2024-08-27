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Новости Канада вводит пошлину 100% на новые китайские машины
tesla model
Тесла, детище Илона Маска.

Канада вводит пошлину 100% на новые китайские машины

Степан Артемьевский Авг 27, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канада вводит пошлину 100% на новые китайские машины отключены 3 Просмотров

С 1 октября 2024 года Канада введёт 100% пошлины на новые электромобили и гибриды из Китая. 

 

 

Об этом заявил премьер-министр Джастин Трюдо.

Эти меры направлены на защиту отечественных производителей и следуют примеру США и Европейского Союза.

Новые пошлины будут применяться к легковым автомобилям, грузовикам, автобусам и развозным фургонам для служб доставки.

В ответ на это Министерство коммерции Китая готовит зеркальные меры против европейских пошлин на китайские электромобили.

Под новые пошлины в Канаде попадают электромобили и гибриды, произведённые в Китае. Среди них:

  1. Tesla: Электромобили, произведённые на шанхайской гигафабрике Tesla, будут облагаться пошлиной.
  2. BYD: Хотя BYD не является крупным игроком на канадском рынке, их автомобили также попадают под новые пошлины.

Эти меры направлены на поддержку местных производителей и создание равных условий для конкуренции на рынке электромобилей.

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