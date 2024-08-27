Канада вводит пошлину 100% на новые китайские машины

С 1 октября 2024 года Канада введёт 100% пошлины на новые электромобили и гибриды из Китая.

Об этом заявил премьер-министр Джастин Трюдо.

Эти меры направлены на защиту отечественных производителей и следуют примеру США и Европейского Союза.

Новые пошлины будут применяться к легковым автомобилям, грузовикам, автобусам и развозным фургонам для служб доставки.

В ответ на это Министерство коммерции Китая готовит зеркальные меры против европейских пошлин на китайские электромобили.

Под новые пошлины в Канаде попадают электромобили и гибриды, произведённые в Китае. Среди них:

Tesla: Электромобили, произведённые на шанхайской гигафабрике Tesla, будут облагаться пошлиной. BYD: Хотя BYD не является крупным игроком на канадском рынке, их автомобили также попадают под новые пошлины.

Эти меры направлены на поддержку местных производителей и создание равных условий для конкуренции на рынке электромобилей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.