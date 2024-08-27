“Волга-Днепр” уведомила Канаду об арбитраже в связи с экспроприацией бизнеса и активов

Компания утверждает, что Канада нарушила соглашение между СССР и Канадой о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1989 года.
В феврале 2022 года Канада запретила российским авиакомпаниям использовать своё воздушное пространство, что привело к блокировке и последующему аресту самолета Ан-124-100 “Волги-Днепр” в аэропорту Торонто.
В августе 2023 года авиакомпания направила официальное уведомление властям Канады с предложением урегулировать спор, но это предложение было отклонено.
Теперь “Волга-Днепр” намерена отстаивать свои права в международном арбитраже, оценивая ущерб от действий канадских властей в сумму не менее $100 млн.
Арбитражное разбирательство между авиакомпанией “Волга-Днепр” и Канадой может иметь несколько последствий для отношений между Россией и Канадой:
- Ухудшение дипломатических отношений: Этот спор может привести к дальнейшему ухудшению дипломатических отношений между двумя странами, которые уже напряжены из-за различных политических и экономических разногласий.
- Экономические санкции: Возможны новые экономические санкции или ответные меры со стороны России, что может повлиять на торговлю и инвестиции между странами.
- Правовые прецеденты: Этот случай может создать прецедент для других компаний, пострадавших от санкций и других мер, что может привести к увеличению числа арбитражных разбирательств.
- Влияние на авиационную отрасль: Арест самолета и последующие действия могут повлиять на международные авиационные перевозки и сотрудничество в этой сфере.