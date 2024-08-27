“Волга-Днепр” уведомила Канаду об арбитраже в связи с экспроприацией бизнеса и активов

Авиакомпания “Волга-Днепр” инициировала инвестиционное арбитражное разбирательство против Канады из-за ареста самолета Ан-124-100 и экспроприации её бизнеса.

Компания утверждает, что Канада нарушила соглашение между СССР и Канадой о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1989 года.

В феврале 2022 года Канада запретила российским авиакомпаниям использовать своё воздушное пространство, что привело к блокировке и последующему аресту самолета Ан-124-100 “Волги-Днепр” в аэропорту Торонто.

В августе 2023 года авиакомпания направила официальное уведомление властям Канады с предложением урегулировать спор, но это предложение было отклонено.

Теперь “Волга-Днепр” намерена отстаивать свои права в международном арбитраже, оценивая ущерб от действий канадских властей в сумму не менее $100 млн.

Арбитражное разбирательство между авиакомпанией “Волга-Днепр” и Канадой может иметь несколько последствий для отношений между Россией и Канадой: