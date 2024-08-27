Переизберем ли мы Трюдо?

Этот вопрос весьма спорный. Вот, например, издание Economist написало, что в понедельник премьер-министр Канады Джастин Трюдо собрал в понедельник своих министров на трехдневный выездной семинар в Новой Шотландии.

А зачем? Дело в том, отмечает издание, что минул год, как глава Канады перестроил свой кабинет в попытке сократить отрыв в десять пунктов от своих соперников-консерваторов. Но все произошло наоборот – либеральная партия Трюдо стала отставать на 17 пунктов.

Почему? Вот, издание, например, утверждает, ссылаясь на либералов страны, что время Трюдо истекло. Его избрали в далеком 2015 году, и сейчас он является самым “старым” членом G7.

А за это время, как пишет Economist, цены на жилье в стране подскочили на 60 процентов, а процентная ставка Банка Канады выросла более чем вдвое.

Да и опрос, который в середине августа провела Abacus Data, показал, что 59 процентов канадцев негативно относятся к своему премьеру, хотя в прошлом году таковых было 50 процентов. Тоже немало, согласимся. Но тенденция растет.

И когда канадцы в следующем году будут голосовать за нового премьера, они, как пишет издание “будут чувствовать себя подавленными” из-за резкого роста цен за последние три года”. да и много чего другого не очень радует местных обывателей.

Согласно прогнозу газеты, не быть Трюдо премьером. А как будет в действительности – покажет время. И мы, если пойдем голосовать, разумеется!

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