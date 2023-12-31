Новогодние премьеры прошлых лет: “Формула любви”

Фильм “Формула любви” гениального режиссера Марка Анатольевича Захарова был впервые показан 30 декабря 1984 года. Сюжет этой комедии запомнился многим.

Знаменитый авантюрист Граф Калиостро прибывает в Россию со своей эксцентричной компанией, убегая от гвардейцев Потемкина. Но все их планы сорвались, когда они оказались в провинции, где повеселились местные жители, провели магический ритуал и оживили диву Мраморную. Редко кто знает, что этот фильм имеет серьезный художественный источник. В 1921 году немецкое издательство опубликовало произведение Алексея Толстого с загадочным названием “Лунная сырость”. Это было первое сочинение о Калиостро, которое позже писатель решил переименовать.

В этой книге Толстой насмехался над теософской литературой, которой увлекался тогдашний высший свет. Словом, получилась довольно мрачная история, и если бы режиссер решил оставить этот тон, у нас бы появился классический ужастик. Однако благодаря таланту Марка Захарова и драматурга Григория Горина уже тридцать лет мы продолжаем петь “уно моменто” и рассказывать шутки про кузнеца и сеновал. Обычно Захаров заранее знал, кому какая роль предназначена. Поэтому пробы не проводилось. Наоборот, сам режиссер ходил к актерам и уговаривал их согласиться сыграть выбранного для них персонажа. Так случилось и с исполнителем главной мужской роли в “Формуле любви” – Нодаром Мгалоблишвили. В то время Нодар был в Москве с театром имени Марджанишвили, и однажды Марк Захаров посетил его в гримерке.

Захаров предложил Мгалоблишвили сценарий и сказал: “Вот ваша роль, нужно прочитать весь текст до завтра”. Ни министр культуры Грузии, ни сам режиссер даже не подумали, что Нодар может отказаться от такого заманчивого предложения. Но произошел эпизод смущения! Вначале Нодар категорически отказался от роли. Его аргумент был вполне понятен: “Я не владею русским языком настолько хорошо, чтобы полноценно играть с вашими актерами”. “Ну, этот вопрос мы уже решили”, – сказал режиссер с невозмутимым выражением лица. “Другой актер озвучит Вас, он прекрасно говорит по-русски”. И действительно, в фильме Нодар говорит голосом Армена Джигарханяна.

Без проб же Марк Анатольевич Захаров предложил своей дочери роль Фимки, потрясающей и замечательной Фимки, чьи фразы и реплики живут с нами и по сей день. Поэтому, результат устроил, кажется, всех. Зрителей – так точно!

Рассказывать долго не к чему – включите и пересмотрите добрый, умный и очень светлый фильм! Кстати, сколько киноляпов насчитаете, а, интеллектуалы? Делитесь!