Хорошие новости для покупателей недвижимости

Рост процентных ставок сегодня сильно ощущается, поскольку с марта 2022 года выплаты по ипотечным кредитам и другим кредитам в Канаде увеличились на 77 миллиардов долларов! Эта астрономическая цифра, что неудивительно, привела с начала года к резкому спаду в секторе розничных продаж, который в результате потерял 148 000 рабочих мест в 2024 году.

Кроме того, что является редкостью, в течение двух месяцев подряд, в июне и июле прошлого года, в стране не создавалось рабочих мест. Канадская экономика даже потеряла 1400 рабочих мест в июне и 2800 рабочих мест в июле, а уровень безработицы, который в то время составлял 6,4%, находится на подъеме с апреля 2023 года.

Хорошей новостью является то, что инфляция продолжает приближаться к целевому показателю в 2%. И что канадской экономике, несмотря на слабый рост ВВП, который, как ожидается, завершится в конце года на уровне 1%, не грозит рецессия.