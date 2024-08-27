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Фото: mykaleidoscope.ru

Хорошие новости для покупателей недвижимости

Olga Ouspenski Авг 27, 2024 Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости Комментарии к записи Хорошие новости для покупателей недвижимости отключены 1 Просмотров

С марта 2022 года по июль 2023 года Банк Канады 10 повышал ключевую ставку.  В июне прошлого года банк снизил проценты по кредитам до 4,75%, что стало первым снижением за более чем четыре года. В конце июля ставка снизилась до 4,50%.

 

Однако теперь следует ожидать, что Банк Канады объявит о третьем снижении процентных ставок в сентябре, и продолжит ее снижать на каждом из своих заседаний до конца года, в результате чего ставка будет снижена до 3,75%.
Снижение инфляции, которая в июле замедлилась до 2,5%  не оставляет Банку Канады другого выбора. Тем более что потребительские расходы сокращаются и, следовательно, влияют на экономическую активность.

Рост процентных ставок сегодня сильно ощущается, поскольку с марта 2022 года выплаты по ипотечным кредитам и другим кредитам в Канаде увеличились на 77 миллиардов долларов! Эта астрономическая цифра, что неудивительно, привела с начала года к резкому спаду в секторе розничных продаж, который в результате потерял 148 000 рабочих мест в 2024 году.

Кроме того, что является редкостью, в течение двух месяцев подряд, в июне и июле прошлого года, в стране не создавалось рабочих мест. Канадская экономика даже потеряла 1400 рабочих мест в июне и 2800 рабочих мест в июле, а уровень безработицы, который в то время составлял 6,4%, находится на подъеме с апреля 2023 года.

Хорошей новостью является то, что инфляция продолжает приближаться к целевому показателю в 2%. И что канадской экономике, несмотря на слабый рост ВВП, который, как ожидается, завершится в конце года на уровне 1%, не грозит рецессия.

Понижение процентов под ипотеку не может не повлиять на цены на рынке недвижимости.  Мой совет всем желающим улучшить свои жилищные условия не ждать начала 2025 года, а купить дом до Нового года. Услуги риелтора при покупке бесплатные, а важность правильно составлять документы бесценна.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками. 

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