Новости дня Делового Монреаля за 27 августа 2024 года

🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹
🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹
В Монреале и в Квебеке
- Вандализм в Вилль-Мари: Член муниципального совета Серж Сассвилль стал жертвой вандализма на авеню дю Мюзе в центре Монреаля. Он заявил, что администрация Валери Плант потеряла контроль над центром города.
- Отложенное начало учебного года: Начало учебного года для учащихся средней школы Horizon-Jeunesse в Лавале отложено на неопределенное время из-за риска воздействия асбеста.
- Тревога AMBER снята: Пятилетний ребенок, похищенный в Brossard, найден целым и невредимым. Предполагаемая похитительница арестована.
- Исчезновение в Trois-Pistoles: Пропала 15-летняя девочка.
- Прачечная в госпитале Pierre-Boucher: CISSS Montérégie-Est постановил не закрывать прачечную в госпитале Pierre-Boucher в Longueuil.
- Мужчина найден мертвым: Мужчина найден мертвым в колодце на частной территории в Saint-Séverin.
- Новые проверки на стройках: Министр труда Жан Буле внесет законопроект, который повлияет на качество строительства и квалификацию подрядчиков.
- Осторожность в Интернете: Полиция Канады (RCMP) призвала население, особенно молодых людей, сохранять осторожность в Интернете по отношению к воинствующим экстремистским группам.
- Финансовая помощь Énercycle: Énercycle получил совместную финансовую помощь в размере $26.5 млн от правительства Квебека и Канады для реализации проекта нового центра утилизации органических материалов.
- Дополнительные выборы: На дополнительных выборах 16 сентября в LaSalle—Émard—Verdun будет участвовать не менее 91 кандидата, что является рекордом.
- Ситуация с Дени Кодером: Временный лидер либералов Марк Танге надеется, что Дени Кодер скоро разрешит свою ситуацию с Ревеню Квебеком, так как налоговые органы потребовали от него более $66 тысяч налогов.
В Канаде
- Протесты против миграционной политики: По всей Канаде проходят протесты в связи с изменением миграционной политики федерального правительства.
- Пропущенные выплаты по кредитам: В отчете Equifax Canada говорится, что пропущенные выплаты по кредитам были выше среди молодых канадцев во втором квартале из-за стоимости жизни и безработицы.
- Забастовка пилотов Air Canada: Пилоты Air Canada могут выйти на забастовку 17 сентября. 98% членов профсоюза проголосовали за забастовку.
- Работа из дома: Доля канадцев, работающих из дома, снижается в течение последних трех лет. В мае 2024 года 8.7% работников работали в основном из дома.
- Изъятие наркотиков и телефонов: В исправительном учреждении Эдмонтона были изъяты наркотики и мобильные телефоны на общую сумму $917,400.
- Прибыли банков: Scotiabank сообщил о снижении прибыли в третьем квартале, а BMO – о чистой прибыли в размере $1.87 млрд.
- Выигрыш в лотерею: Жительница Онтарио выиграла в лотерею Lotto 6/49 $1003, но не смогла получить свой выигрыш из-за того, что не вспомнила, где купила билет.
В России
- День кино: 27 августа в России отмечается День кино, праздник профессиональных кинематографистов и всех любителей отечественного кино.
- Доступ к кодам шифрования Telegram: Лавров заявил, что французские власти намерены получить доступ к кодам шифрования Telegram.
- Арбитражное разбирательство против Канады: Авиакомпания “Волга-Днепр” инициировала инвестиционное арбитражное разбирательство против Канады из-за ареста самолета Ан-124-100 и экспроприации её бизнеса.
- Рост российской фастфуд-сферы: Западный фастфуд несет потери, в то время как российская фастфуд-сфера демонстрирует впечатляющий рост.
- Наводнение в Сочи: Река Хоста вышла из берегов, бурный поток устремился к жилым домам.
В мире
- Удаление контента Facebook: Цукерберг признал, что Facebook удалял контент под давлением администрации Байдена во время COVID-19.
- Блокировка Telegram: Евросоюз сообщил, что вопрос о блокировке Telegram и аресте Павла Дурова находится в компетенции французских властей.
- Использование Telegram Макроном: Politico сообщает, что французский президент Макрон активно использует Telegram.
- Санкции и авиарейсы: British Airways с октября 2024 года перестанет обслуживать авиарейсы в Китай, включая Гонконг, из-за санкций ЕС и контрсанкций РФ. Lufthansa также рассматривает прекращение полетов.
- Заявление Лукашенко: Лукашенко заявил, что не осуждает действия Франции в отношении Дурова.
- Перенос миссии SpaceX: Первую частную космическую миссию SpaceX перенесли из-за утечки гелия.
- Освобождение ассистентки и телохранителя Дурова: Le Figaro сообщает, что ассистентку и телохранителя Павла Дурова отпустили после допроса.
- Отклонение кандидатуры: Эммануэль Макрон отклонил кандидатуру от коалиции левых партий на пост премьер-министра Франции.
- Рост скачиваний Telegram: TechCrunch сообщает, что в США и Франции увеличилось число скачиваний Telegram.
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