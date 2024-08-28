С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает хорошая и солнечная среда. Утром 2021°C, Днём 25°C, Вечером 18°C. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации.

Выступление Мартина Лютера Кинга 28 августа 1963 года, вошедшее в историю под названием «У меня есть мечта» и названное по цитате из выступления, подтолкнуло ряд общественных деятелей учредить пусть и неофициальный, но праздник, посвящённый мечте. Он отмечается сегодня и называется «День мечты» или «Всемирный день мечты».

Праздник Успения (кончины) Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии значится одним из двенадцати (двунадесятых) главных праздников Православной церкви. Он предваряется строгим Успенским постом и празднуется Православной Церковью по новому стилю — 28 августа. Накануне Успения Пресвятой Богородицы во всех православных храмах совершается всенощное бдение. В сам праздничный день проводят торжественные богослужения. Священнослужители облачаются в голубые одежды — символические цвета Богородицы, а прихожане зажигают свечи с молитвой о здоровье родных, особенно детей.

Многие дети возвращаются за парты именно сегодня. И мы хотим им пожелать успехов, плодотворного учебного года и реализации своих замыслов!

А все мы – наслаждаемся остатками лета, ведь август закончится уже буквально в воскресенье!

С добрым утром, Монреаль! С добрым августовским утром! И хорошего всем дня!

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