Чтиво выходного дня: Операция «Поимка»

Пётр I хотел во что бы то ни стало вернуть сбежавшего из России сына. Но сделать это было не так-то просто.

Поиски пропавшего царевича начались в декабре 1716-го. Внешняя разведка при Петре I была налажена хорошо. Царь практически сразу заподозрил, что Алексей скрывается в Вене, о чём свидетельствовало письмо, написанное им по поводу сына Карлу VI: «Ежели он в ваших областях обретается тайно или явно, повелеть его к нам прислать, дабы мы его отечески исправить для его благосостояния могли».

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Пётр подозревал, что Алексей участвует в заговоре против него при поддержке иностранных держав. Сын никогда не разделял взглядов отца, и эти разногласия ненавистники Петра стремились использовать в своих интересах. Новаторские преобразования царя далеко не всем в России приходились по душе.

Среди противников реформ были представители старинных родов, консервативное духовенство. Они видели в царевиче потенциального лидера оппозиции и надеялись с его помощью сломить режим Петра.

Пётр неистово желал вернуть мятежного сына, ведь наследник легко мог стать даже не ферзём, а пешкой в руках враждебных царю сил. Поиски Алексея Петровича возглавили тайный советник Пётр Толстой и капитан гвардии Александр Румянцев — личные агенты Петра I, преданные ему люди.

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В марте 1717-го русская разведка напала на след Алексея, жившего в Тироле вместе с любовницей в крепости под видом государственного преступника. Агенты получили инструкции: «стараться всяким образом и домогаться», чтобы Карл VI отпустил Алексея в Россию. Если же «цесарь» откажет, то «домогаться, чтоб по последней мере пустил их к сыну нашему, дабы они могли с ним видеться».

Самому Алексею, если не захочет добром возвращаться, было велено передать слова отца: «мы за то его преслушание предадим его клятве отческой, також и церковной… и вооруженною рукою цесаря к выдаче его принудим».

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Именем русского государя от Карла VI потребовали выдачи царевича России. Но император уклонился от ответа, заявив, будто ничего не знает об этом деле. Тем временем Алексея решили «перепрятать» в другой крепости — в замке в Неаполе. Но от русской разведки было уже не скрыться: Румянцев смог проследить за царевичем до нового убежища.

В сентябре 1717 года Толстой и Румянцев встретились с русским наследником в Неаполе и вручили письмо отца: «Всем есть известно, какое ты непослушание и презрение воли моей делал… Ушел и отдался, яко изменник, под чужую протекцию… чем какую обиду и досаду отцу своему и стыд отечеству своему учинил!

Того ради посылаю ныне сие последнее к тебе, дабы ты по воле моей учинил, о чем тебе господин Толстой и Румянцев будут говорить и предлагать…

Обещаю Богом и судом Его, что никакого наказания тебе не будет, ежели воли моей послушаешь и возвратишься. Буде же сего не учинишь, то, яко отец, проклинаю тебя вечно, а яко государь твой, за изменника объявляю…»

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Встреча с посланниками отца произвела на царевича зловещее впечатление — он буквально дар речи потерял от испуга. Алексей не верил отцу и панически боялся ехать на родину.Чтобы принудить его к возвращению, была разработана спецоперация.

Опытный интриган Толстой подстроил всё таким образом, чтобы у беглеца не осталось выбора. От венского двора (благодаря подкупу) пришли слухи якобы о намерении выдать царевича России, а от русского двора — якобы о скором самоличном приезде Петра I.

Последней каплей, сломившей волю Алексея, стала угроза «разлучить его с девкою» — любовницей Ефросиньей, к которой царевич был страстно привязан.

Ефросинью агент Петра также подкупил, и она сыграла решающую роль в спецоперации: именно она убедила царевича, что нужно ехать в Россию и мириться с отцом.

В свою очередь Толстой посулил Алексею, что если он вернётся, то получит разрешение жениться на Ефросинье и сможет жить с ней в деревне.

Так, предательством, угрозами и посулами в октябре 1717 года царским агентам удалось добиться от Алексея Петровича согласия на возвращение в Россию.

31 января 1718 года царевич уже был в Москве.