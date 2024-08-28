Honda не спешит с массовым переходом на электромобили, поскольку считает, что без развитой инфраструктуры зарядных станций потребители не готовы отказаться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Генеральный директор American Honda Кадзухиро Такизава и вице-президент компании Синдзи Аояма отметили, что даже с субсидиями сложно убедить людей из регионов с недостатком зарядных станций перейти на электромобили.

Honda считает, что переход на электромобили должен происходить постепенно, по мере создания необходимой экосистемы.

Это мнение поддерживают и другие представители автомобильной индустрии, такие как крупный автодилер Рик Хендрик, который также считает, что рынок электромобилей будет востребован, но пока инфраструктура не готова.

Несмотря на замедление роста рынка, Honda не отказывается от своих планов по достижению углеродной нейтральности и продолжает развивать новые электромобили и технологии.

Компания уверена, что массовое принятие электромобилей потребует времени и комплексных изменений в обществе.

Honda планирует шаг за шагом адаптировать экосистему, чтобы она соответствовала новым реалиям, делая переход на электромобили плавным и эффективным, сохраняя при этом долгосрочную перспективу.

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