Решение суда выплатить 85 000 долларов за нарушенное обещание о покупке дома

Когда между продавцом и покупателем подписано обещание о покупке, вернуться назад сложно. А в случае отмены могут быть взысканы штрафы. В декабре 2023 года суд Квебека обязал одну семью выплатить 85 000 долларов в качестве компенсации владельцам бунгало. Пара обещала купить недвижимость в Валь-де-Мон за кругленькую сумму в 800 тысяч долларов, но в итоге не выполнила своего обязательства.

Построенное в 2011 году бунгало было выставлено на продажу десять лет спустя владельцами на заре выхода на пенсию, в том числе для того, чтобы быть ближе к сыну и внукам. Хотя первоначально за свое бунгало они просили 850 000 долларов, владельцам удалось договориться с парой покупателей о цене на 50 000 долларов меньше. Обещание покупки (также называемое предложением покупки) затем подписывается в электронной форме покупателями и продавцами.

В интересующем нас случае пара покупателей была обязана предоставить «в течение семи дней с момента принятия обещания о покупке любой документ, подтверждающий, что у них есть необходимые средства для покрытия цены покупки», мы можем прочитать в суждение.

В качестве доказательства дохода один из двух покупателей отправляет скриншоты риелтору продавцов с сайта своего банка.

На одной из фотографий фигурирует сумма более 164 миллионов долларов.

Владельцы бунгало говорят, что их устраивает это доказательство. Форма «Уведомление и контроль выполнения условий», подтверждающая выполнение всех условий, заполняется и подписывается покупателями и продавцами.

Чтобы еще больше защитить себя, продавцы также могли потребовать внести залог до получения окончательной цены продажи.

-Можно ли отменить предложение о покупке?

-В принципе, вы не можете отменить обещание о покупке.

С другой стороны, в определенных ситуациях пунктом договора может быть предусмотрена отмена оферты при определенных условиях. Например, после инспекции или проверке документов на дом. Это позволяет покупателю отказаться от своего обещания о покупке дома.

Инспекция должна выявить элементы, которые могут существенно снизить стоимость недвижимости или возможность получения от нее дохода. Вы не можете отменить обещание о покупке исключительно из-за небольших дефектов.

Покупатель также может пересмотреть условия своего обещания о покупке, например цену, после прочтения рапорта инспектора.

В случае, описанном в этой статье, покупатели отказались от проведения инспекции.

После подписания обещания о покупке продавцы арендовали квартиру в Гатино, ожидая строительства новой недвижимости, а покупатели пообещали быстро переехать в бунгало.

Но покупатели неделями не отвечают на запросы продавцов, умножая оправдания, чтобы отложить продажу. Столкнувшись с такой ситуацией, продавцы бунгало сталкиваются с непредвиденными расходами.

«Мы заплатили в двух местах, а нам перерезали глотки», — рассказали они суду.

В своем решении судья указывает, что «продажа не состоится, поскольку покупатели не могут получить средства, о которых заявляли раньше и теперь им необходима ипотека».

На самом деле покупатели в суде сказали, что их финансирует «частный кредитор». Они не желают называть его личность, но этот кредитор может быть членом семьи одного из них, утверждают покупатели в ходе судебного разбирательства.

В конце концов владельцы отменили обещание о покупке и нашли другого покупателя, но за меньшую сумму: 755 000 долларов. «На этот раз все прошло без сучка и задоринки», — читаем в приговоре.

Но суд приговорил заплатить покупателям штраф в размере 85тыс долларов.

Даже если это не помешало покупателям и продавцам обращаться в суд, вести дела с риелтором по недвижимости – хорошая идея. Желательно проверить на сайте Organisme d’autoréglementation du Courtageimmobilier du Québec (OACIQ), не подвергался ли ваш брокер ранее дисциплинарным мерам.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.