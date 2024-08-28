Китай выразил протест против введения Канадой 100% пошлин на электромобили, произведенные в Китае

В заявлении посольства КНР в Канаде говорится, что этот шаг является примером торгового протекционизма и политически мотивированным решением, нарушающим правила Всемирной торговой организации (ВТО) и подрывающим имидж Канады как сторонника свободной торговли и борьбы с изменением климата.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что введение пошлин направлено на превращение автомобильной промышленности страны в мирового лидера по производству “автомобилей будущего”. Он отметил, что Китай обеспечивает себе “несправедливое преимущество” на мировом рынке.
Китайское посольство также подчеркнуло, что действия Канады нанесут ущерб торгово-экономическому сотрудничеству между двумя странами, интересам канадских потребителей и компаний, а также замедлят процесс перехода к зеленой экономике в Канаде.
Помимо Канады, которая недавно ввела 100% пошлины на электромобили из Китая1, аналогичные меры принимают и другие страны:
- США: В мае 2024 года США объявили о четырехкратном увеличении пошлин на китайские электромобили до 100%.
- Европейский Союз: ЕС также планирует ввести пошлины на электромобили из Китая, которые могут достигать 36.3%. Эти меры направлены на защиту европейских производителей от конкуренции с китайскими автомобилями, которые получают значительные государственные субсидии.
Эти шаги отражают растущую напряженность в торговых отношениях между Китаем и западными странами, стремящимися защитить свои автомобильные рынки от дешевых китайских электромобилей.