Сексуальное насилие в колледжах – повод бить тревогу в Министерстве образования Квебека

Как сообщила представительница учреждения, обработка жалоб в первый год работы оказалась сложнее, чем ожидалось.

“Хотя мы, возможно, ожидали значительное количество жалоб, связанных с насилием, запугиванием и сексуальным насилием, как видно из этих цифр, при рассмотрении этих ситуаций и проведении расследований мы обнаруживаем, что они действительно очень сложны с точки зрения количества вовлеченных студентов, различных событий, которые произошли, и того, с чем сейчас сталкиваются школы,” – сказала Майя Азиз, региональный защитник прав студентов в Монреале, в интервью в понедельник.

Азиз является одной из 17 защитников прав студентов, помогающих Protecteur national de l’élève (Провинциальный омбудсмен по делам студентов). Адвокат Жан-Франсуа Бернье был назначен на эту должность в июне 2022 года правительством Квебека после принятия закона № 9.

Он отвечает за рассмотрение жалоб от студентов и родителей, касающихся образовательных учреждений.

Согласно данным, его офис получил 1,097 жалоб с 28 августа 2023 года по 10 августа 2024 года.

Большинство (10,74 процента) касались сексуального насилия.

Чуть менее 8,5 процента были связаны с запугиванием и насилием, не связанным с сексуальным насилием.

Третий по распространенности тип жалоб касался правил поведения, политик и регламентов.

Азиз отметила, что, хотя на провинциальном уровне жалобы на сексуальное насилие занимают первое место, то же самое можно сказать и о регионе Монреаль.

“Тот факт, что у нас так много жалоб, к сожалению, также свидетельствует не только о необходимости, но и о растущей осведомленности и готовности людей говорить,” – сказала она. “Это, конечно, главное послание.”

Мандат Провинциального омбудсмена по делам студентов охватывает дошкольное, начальное и среднее образование, а также домашнее обучение, профессиональное обучение и образование для взрослых.

Согласно правительству, эта должность отвечает за защиту “прав примерно 1,3 миллиона студентов и их родителей” в провинции.