Сериал “Гудбай!” Дмитрий Д.жев в роли Джо Байдена

Актер Дмитрий Дюжев исполнил роль президента США Джо Байдена в новом комедийном сериале «Гудбай» от ТНТ.

В сериале также снимаются Алексей Демидов, Маруся Климова, Ольга Богданова и другие известные актеры. Режиссером проекта выступил Евгений Невский.

Сюжет сериала разворачивается вокруг президента Байдена, который под прикрытием отправляется в Россию, чтобы понять, почему его санкции не работают.

В первый же день он теряет документы и вынужден жить в обычной хрущевке, работая учителем английского языка.

Тем временем агенты ЦРУ увозят в США российского пенсионера, похожего на Байдена.

Креативный продюсер проекта Александр Балдин отметил, что сериал сочетает в себе комедию и сатиру, стремясь показать отношения между Россией и Америкой через призму юмора и абсурда.

Проект исследует культурные стереотипы и предрассудки, предлагая зрителям взглянуть на себя со стороны и лучше понять друг друга через смех.

Звучит как интересный и забавный проект!