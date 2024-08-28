Квебек собирается тщательнее инспектировать строящееся жилье

“Мы будем рассматривать качество строительства, безопасность квебекцев и квалификацию подрядчиков. В долгосрочной перспективе это поможет нам строить лучше,” – сказал Буле, выступая во вторник в Монреале перед представителями отрасли и организациями.

Организация Residential Construction Guarantee (GCR) также объявила, что в рамках своего пятилетнего плана к 2029 году она будет постепенно инспектировать новые дома под своей юрисдикцией не один, а три раза, включая один раз до закрытия стен.

GCR администрирует Гарантийный план для новых жилых зданий и занимается зданиями высотой до четырех этажей. В настоящее время организация нанимает около 20 инспекторов и планирует увеличить их число до 100 к концу своего плана в 2029 году.

Вице-президент GCR по коммуникациям Франсуа-Вильям Симар отметил, что нет проблем с обучением инспекторов или инструментами, доступными для проведения инспекций.

“Инспекторам доступен ряд инструментов, и у них есть все необходимое для проведения дальнейших расследований, если это потребуется,” – сказал он. “Здесь нет никаких рисков. И обучение инспекторов GCR, важно отметить, что все они являются членами профессионального ордена, то есть они либо архитекторы, либо технологи, либо инженеры, так что обучение на высоком уровне.”

Будущий законопроект Буле пойдет дальше и не будет ограничиваться только жилым строительством.

Он пересмотрит модель инспекции и мониторинга, а также будет касаться аттестации соответствия, сказал министр труда на последующей встрече с прессой.

Буле отметил, что помимо жилого сектора, “потребности огромны” в строительстве детских садов, школ, больниц, дорог и промышленных объектов.

“У нас в Квебеке стоит задача строить больше, но это также означает строить лучше,” – сказал Буле.