Правительство Мексики взяло паузу в отношениях с посольствами США и Канады

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что двусторонние отношения с США продолжаются, но подчеркнул необходимость уважения независимости Мексики.

Он добавил, что пауза в отношениях касается также канадского посольства.

Лопес Обрадор отметил, что заявления США и Канады являются вмешательством во внутренние дела Мексики и нарушают её суверенитет.

Он выразил надежду, что обе страны пересмотрят свою политику и подтвердят уважение к независимости Мексики.

22 августа Кен Саласар раскритиковал планы мексиканских властей ввести прямые выборы судей, заявив, что это создаёт риск для демократии и может облегчить злоумышленникам использование политически мотивированных и неопытных судей.

В ответ на это мексиканский МИД направил ноту протеста в адрес американского посольства.

Лопес Обрадор и его преемница Клаудия Шейнбаум планируют провести масштабную судебную реформу, которая может быть одобрена новым составом парламента уже в сентябре.

Реформа предполагает общественное обсуждение кандидатур на должность судей Верховного суда.