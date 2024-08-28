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Новости Правительство Мексики взяло паузу в отношениях с посольствами США и Канады

Правительство Мексики взяло паузу в отношениях с посольствами США и Канады

Степан Артемьевский Авг 28, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Правительство Мексики взяло паузу в отношениях с посольствами США и Канады отключены 2 Просмотров

Мексика временно приостановила отношения с посольствами США и Канады после критики судебной реформы, высказанной американским послом Кеном Саласаром и представителями канадской дипмиссии.

 

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что двусторонние отношения с США продолжаются, но подчеркнул необходимость уважения независимости Мексики.

Он добавил, что пауза в отношениях касается также канадского посольства.

Лопес Обрадор отметил, что заявления США и Канады являются вмешательством во внутренние дела Мексики и нарушают её суверенитет.

Он выразил надежду, что обе страны пересмотрят свою политику и подтвердят уважение к независимости Мексики.

22 августа Кен Саласар раскритиковал планы мексиканских властей ввести прямые выборы судей, заявив, что это создаёт риск для демократии и может облегчить злоумышленникам использование политически мотивированных и неопытных судей.

В ответ на это мексиканский МИД направил ноту протеста в адрес американского посольства.

Лопес Обрадор и его преемница Клаудия Шейнбаум планируют провести масштабную судебную реформу, которая может быть одобрена новым составом парламента уже в сентябре.

Реформа предполагает общественное обсуждение кандидатур на должность судей Верховного суда.

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