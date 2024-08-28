Новости дня Делового Монреаля за 28 августа 2024 года

🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹
🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹
В Монреале и в Квебеке
- Рост ВВП Квебека: Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Квебека в базисных ценах увеличился в мае на 0.1% по сравнению с апрелем, когда рост составил 0.5%.
- Отключение электроэнергии: Тысячи клиентов Hydro-Québec в Монреале остались без электричества из-за утечки газа в районе бульвара Пи-IX.
- Демонстрации FIQ: Члены Межпрофессиональной федерации здравоохранения Квебека (FIQ) провели демонстрации в различных местах Монреаля, протестуя против условий труда.
- Перегруженные неотложки: Отделения скорой помощи в Квебеке работают на 120% своей мощности, а в Монреале – на 137%.
- Расследование BEI: Бюро независимых расследований (BEI) начало расследование вмешательства полиции Шербрука, в результате которого человек скончался после применения электроимпульсного оружия.
- Рост счетов за электроэнергию: Министр энергетики Пьер Фитцгиббон предупредил о возможном росте счетов за электроэнергию в течение пяти-десяти лет.
- Сексуальное насилие в школах: Сексуальное насилие является наиболее распространенным типом жалоб в офис омбудсмена по делам студентов в Квебеке.
- Аресты в Сагеней-Лак-Сен-Жан: Служба безопасности Квебека (SQ) арестовала шестерых подозреваемых в похищении 29-летнего мужчины.
- Смерть на велосипедной дорожке: Мужчина найден мертвым на велосипедной дорожке Corridor des Cheminots в Квебеке.
- Падение набора студентов: Один из трех англоязычных университетов Квебека сообщает о почти 30-процентном падении набора студентов за пределами провинции.
- Аресты по делу о грабеже и наркотиках: Группа проекта MALSAIN полиции Квебека арестовала пять человек по делу о грабеже и хранении наркотиков.
В Канаде
- Планы Трюдо: Джастин Трюдо заявил, что планирует возглавить либеральную партию на следующих федеральных выборах.
- Финансовое положение Canada Post: Председатель совета директоров Canada Post Андре Удон заявил о необходимости срочных изменений для сохранения сети доставки компании.
- Запрет на мобильные телефоны: В новом учебном году во всех школьных округах Британской Колумбии будет действовать запрет на использование мобильных телефонов «от звонка до звонка».
- Прибыль RBC: RBC объявил об увеличении своей прибыли в третьем квартале до $4.49 млрд.
- Прибыль National Bank: National Bank получил прибыль в размере $1.03 млрд в третьем квартале.
- Мошенничество с такси: Канадская ассоциация такси (CTA) заявляет о росте случаев мошенничества с такси, частично виня в этом продажу типовых знаков такси на таких сайтах, как Amazon.
В России
- Лихорадка Западного Нила: Лихорадка Западного Нила обнаружена в 22 регионах России.
- Атака беспилотников: Беспилотники атаковали Кировскую область впервые с начала СВО.
- Мошенничество в Москве: Мошенники выманили у школьницы 570 тысяч рублей с маминого счета под предлогом покупки виртуальной валюты в игре Roblox.
- Обвинение художницы: Художнице из Самары грозит до 25 лет тюрьмы за изготовление взрывчатки и госизмену.
- Дополнительные отпуска: Вице-спикер ГД предлагает ввести дополнительные отпуска для «стрессовых профессий».
- Ограничение въезда в Курчатов: Власти Курской области решили ограничить въезд в Курчатов.
- Смерть Леонида Гаккеля: На 88-м году жизни скончался Леонид Евгеньевич Гаккель, заслуженный деятель искусств Российской Федерации.
В мире
- Заявление Трампа: Трамп заявил, что нападение ВСУ на Курскую область грозит началом третьей мировой войны.
- Призыв главы МИД КНР: Глава МИД КНР призвал к развитию стабильных отношений с США.
- Комментарий Венгрии: Венгрия прокомментировала обвинения Брюсселя из-за визовых послаблений россиянам.
- Судебный надзор за Дуровым: Павел Дуров взят под судебный надзор во Франции, ему запрещено покидать страну.
- Розыск Николая Дурова: Старший брат Дурова Николай объявлен в розыск во Франции.
- Смешарики в Париже: «Смешарики» отправились в Париж, чтобы спасти Дурова.
- Снятие санкций: США сняли санкции с экс-президента Совкомбанка Ильи Бродского.
- Взлом телефона Дурова: The Wall Street Journal сообщает, что телефон Павла Дурова взламывали французские спецслужбы.
- Смерть от вируса энцефалита: Один человек погиб от вируса энцефалита лошадей в Нью-Гемпшире впервые за 10 лет.
- Осада больниц в Тулькарме: Израильские военные осадили больницы Тулькарма в ходе рейдов.
- Сбой в работе соцсети X: Массовый сбой произошел в работе соцсети X.
- Призыв Совета Безопасности ООН: Совет Безопасности ООН потребовал прекратить эскалацию нападений между «Хезболлой» и израильскими силами.
Подписаться на «News.Montreal» и на «Деловой Монреаль»
Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!