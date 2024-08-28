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Новости Новости дня Делового Монреаля за 28 августа 2024 года

Новости дня Делового Монреаля за 28 августа 2024 года

Denis Dankoff Авг 28, 2024 Новости, Новости одной строкой Оставить комментарий 2 Просмотров

🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹

В Монреале и в Квебеке

  • Рост ВВП Квебека: Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Квебека в базисных ценах увеличился в мае на 0.1% по сравнению с апрелем, когда рост составил 0.5%.
  • Отключение электроэнергии: Тысячи клиентов Hydro-Québec в Монреале остались без электричества из-за утечки газа в районе бульвара Пи-IX.
  • Демонстрации FIQ: Члены Межпрофессиональной федерации здравоохранения Квебека (FIQ) провели демонстрации в различных местах Монреаля, протестуя против условий труда.
  • Перегруженные неотложки: Отделения скорой помощи в Квебеке работают на 120% своей мощности, а в Монреале – на 137%.
  • Расследование BEI: Бюро независимых расследований (BEI) начало расследование вмешательства полиции Шербрука, в результате которого человек скончался после применения электроимпульсного оружия.
  • Рост счетов за электроэнергию: Министр энергетики Пьер Фитцгиббон предупредил о возможном росте счетов за электроэнергию в течение пяти-десяти лет.
  • Сексуальное насилие в школах: Сексуальное насилие является наиболее распространенным типом жалоб в офис омбудсмена по делам студентов в Квебеке.
  • Аресты в Сагеней-Лак-Сен-Жан: Служба безопасности Квебека (SQ) арестовала шестерых подозреваемых в похищении 29-летнего мужчины.
  • Смерть на велосипедной дорожке: Мужчина найден мертвым на велосипедной дорожке Corridor des Cheminots в Квебеке.
  • Падение набора студентов: Один из трех англоязычных университетов Квебека сообщает о почти 30-процентном падении набора студентов за пределами провинции.
  • Аресты по делу о грабеже и наркотиках: Группа проекта MALSAIN полиции Квебека арестовала пять человек по делу о грабеже и хранении наркотиков.

В Канаде

  • Планы Трюдо: Джастин Трюдо заявил, что планирует возглавить либеральную партию на следующих федеральных выборах.
  • Финансовое положение Canada Post: Председатель совета директоров Canada Post Андре Удон заявил о необходимости срочных изменений для сохранения сети доставки компании.
  • Запрет на мобильные телефоны: В новом учебном году во всех школьных округах Британской Колумбии будет действовать запрет на использование мобильных телефонов «от звонка до звонка».
  • Прибыль RBC: RBC объявил об увеличении своей прибыли в третьем квартале до $4.49 млрд.
  • Прибыль National Bank: National Bank получил прибыль в размере $1.03 млрд в третьем квартале.
  • Мошенничество с такси: Канадская ассоциация такси (CTA) заявляет о росте случаев мошенничества с такси, частично виня в этом продажу типовых знаков такси на таких сайтах, как Amazon.

В России

  • Лихорадка Западного Нила: Лихорадка Западного Нила обнаружена в 22 регионах России.
  • Атака беспилотников: Беспилотники атаковали Кировскую область впервые с начала СВО.
  • Мошенничество в Москве: Мошенники выманили у школьницы 570 тысяч рублей с маминого счета под предлогом покупки виртуальной валюты в игре Roblox.
  • Обвинение художницы: Художнице из Самары грозит до 25 лет тюрьмы за изготовление взрывчатки и госизмену.
  • Дополнительные отпуска: Вице-спикер ГД предлагает ввести дополнительные отпуска для «стрессовых профессий».
  • Ограничение въезда в Курчатов: Власти Курской области решили ограничить въезд в Курчатов.
  • Смерть Леонида Гаккеля: На 88-м году жизни скончался Леонид Евгеньевич Гаккель, заслуженный деятель искусств Российской Федерации.

В мире

  • Заявление Трампа: Трамп заявил, что нападение ВСУ на Курскую область грозит началом третьей мировой войны.
  • Призыв главы МИД КНР: Глава МИД КНР призвал к развитию стабильных отношений с США.
  • Комментарий Венгрии: Венгрия прокомментировала обвинения Брюсселя из-за визовых послаблений россиянам.
  • Судебный надзор за Дуровым: Павел Дуров взят под судебный надзор во Франции, ему запрещено покидать страну.
  • Розыск Николая Дурова: Старший брат Дурова Николай объявлен в розыск во Франции.
  • Смешарики в Париже: «Смешарики» отправились в Париж, чтобы спасти Дурова.
  • Снятие санкций: США сняли санкции с экс-президента Совкомбанка Ильи Бродского.
  • Взлом телефона Дурова: The Wall Street Journal сообщает, что телефон Павла Дурова взламывали французские спецслужбы.
  • Смерть от вируса энцефалита: Один человек погиб от вируса энцефалита лошадей в Нью-Гемпшире впервые за 10 лет.
  • Осада больниц в Тулькарме: Израильские военные осадили больницы Тулькарма в ходе рейдов.
  • Сбой в работе соцсети X: Массовый сбой произошел в работе соцсети X.
  • Призыв Совета Безопасности ООН: Совет Безопасности ООН потребовал прекратить эскалацию нападений между «Хезболлой» и израильскими силами.

 

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