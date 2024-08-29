С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает хорошая и солнечная среда. Утром 2021°C, Днём 25°C, Вечером 18°C. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации.

Международный день действий против ядерных испытаний (International Day Аgainst Nuclear Tests) утвержден на 64-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в декабре 2009 года (резолюция 64/35). Дата, отмечаемая 29 августа, призвана активизировать усилия ООН, государств мира, межправительственных и неправительственных организаций в деле прекращения ядерных испытаний. Это необходимое условие для создания безопасного мира.

29 августа по новому стилю православный мир празднует перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Иисуса Христа, которое произошло в 944 году. Напомним, что 29 августа отмечается Третий Спас, называемый Ореховым.

29 августа 1885 года, 139 лет назад, немецкий изобретатель Готлиб Даймлер запатентовал первый мотоцикл.

29 августа 1938 года, 86 лет назад, в СССР введено заочное высшее образование.

А мы – наслаждаемся остатками лета, ведь август закончится уже буквально в воскресенье!

С добрым утром, Монреаль! С добрым августовским утром! И хорошего всем дня!

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