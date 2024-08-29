“Я так хочу, чтобы лето не кончалось…”

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Горько-соленое море любви

Татьяна живет, как и большинство ее сверстниц. Работает, замужем, воспитывает сына. Измена мужа полностью меняет ее привычный ритм жизни. Причем горе-супруг сбежал, вынеся из дома все, что можно. Татьяна решает развеяться, поехать в Турцию. Там она знакомится с Акинфом, еще не зная, к каким последствиям это приведет.

За счастьем

В небольшом курортном городке встречаются кандидат наук Ирина, медсестра Настя и бизнес-консультант Диана. Выясняется, что все они стали жертвами брачного афериста. Троица решает разработать стратегию мести…

Один день лета

Она – охотница за знаменитостями. Красивая. Без принципов. Без правил. Все, что ей нужно, – стать популярной. Он – модный художник. Молодой. С комплексами. С амбициями. Все, чего он хочет, – найти свое счастье. Она отправляется из Москвы в Петербург на встречу с ним. Но странная просьба незнакомца рушит все ее планы. Этот день она запомнит навсегда…

Море. Солнце. Склифосовский

Последний месяц лета. Лучшие врачи НИИ скорой помощи им. Склифосовского отправляются в гости к своим бывшим коллегам Полине и Петру Пастуховым, которые несколько лет назад переехали к морю. Пляж, море, солнце, счастливые женщины и дети – это ли не настоящий отпуск? Но лучший хирург отделения Олег Брагин не был бы самим собою, если бы не нашел приключения даже в свободное от работы время. Просто отдыхать – это не по-брагински! Много интересного случится за эти три недели и, конечно же, не обойдется без настоящего праздника. Перед самым отъездом герои соберутся вместе, чтобы поздравить с днем рождения самого лучшего доктора, любимца коллег и пациентов – доктора Олега Брагина.

Отпуск летом

Скромная сотрудница регистратуры поликлиники, мать-одиночка бальзаковского возраста, выигрывает в лотерею две недели отдыха в роскошном отеле. Это – ее первый летний отпуск за много лет. Анна Петровна и подумать не могла, что отдых круто изменит ее саму и всю ее жизнь.

Платье цвета моря

Александра после развода все свое внимание сосредоточила на воспитании ребенка и работе. О новых знакомствах она даже не помышляла, а после замужества дочери и вовсе переехала к ней, чтобы помогать по хозяйству и присматривать за внуками. Во время совместного семейного отпуска внимание женщины привлек наряд необычного цвета. Приобретя его, она ощутила, что наконец в ее жизнь начали возвращаться радость и счастье. В те минуты Александра Николаевна даже не подозревала, что очень скоро встретит на курорте свою любовь, и ее мир перевернется на 180 градусов.