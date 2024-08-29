Основатель канадского видеохостинга Rumble Крис Павловски покидает Европу: арест Дурова неприемлем!

Конечно! Вот дополнительная информация о Rumble и Truth Social:

Rumble

Rumble — это канадский видеохостинг и облачная система хранения данных, основанная в октябре 2013 года Крисом Павловски. Платформа стала популярной среди пользователей с консервативными и ультраправыми взглядами, особенно в США. Rumble сотрудничает с Trump Media & Technology Group и поддерживает социальную сеть Truth Social. В 2021 году Rumble подала антимонопольный иск против Google, обвиняя компанию в манипуляции поисковыми алгоритмами, что снижало посещаемость Rumble.

Truth Social

Truth Social — это социальная сеть, созданная Trump Media & Technology Group (TMTG), основанная бывшим президентом США Дональдом Трампом. Платформа была запущена 21 февраля 2022 года и использует свободное и открытое программное обеспечение Mastodon. Truth Social предназначена для пользователей из США, Канады, Бразилии и Австралии и популярна среди сторонников консервативных и ультраправых взглядов. Платформа была создана в ответ на блокировку аккаунтов Трампа в Twitter и Facebook в 2021 году.

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