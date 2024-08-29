Канадский политик не одобряет ареста Павла Дурова

Оценку действий французских властей, которые арестовали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, дал канадский политик и бывший кандидат от Народной партии Канады Дэвид Фрейхайт 25 августа в социальной сети X.

Фрейхайт назвал арест Павла Дурова свидетельством того, что на Западе ведется война против народа, против прав простых людей.

«Называйте это событие как хотите. Но поймите, что это война против народа и его прав. Это война. Война против прав простых людей», — написал канадский политик.

Дэвид Фрейхайт, также известный как Viva Frei, — канадский адвокат, политический комментатор и видеоблогер. Он получил известность благодаря своему YouTube-каналу, где он анализирует и комментирует юридические и политические события. Фрейхайт часто обсуждает вопросы свободы слова, прав человека и правосудия.

Карьера и Образование

Фрейхайт получил юридическое образование и работал адвокатом, прежде чем начать свою карьеру в качестве видеоблогера. Его юридический опыт позволяет ему глубоко анализировать сложные правовые вопросы и объяснять их широкой аудитории.

YouTube и Социальные Медиа

На своем YouTube-канале Viva Frei, Фрейхайт публикует видео, в которых он разбирает актуальные юридические дела и политические события. Его канал привлек внимание благодаря его способности объяснять сложные юридические концепции простым и доступным языком. Он также активно ведет страницы в других социальных сетях, таких как Twitter и Instagram.

Политическая Деятельность

Фрейхайт также известен своей политической активностью. Он был кандидатом от Народной партии Канады на выборах и активно выступает за свободу слова и против цензуры. Его политические взгляды часто отражаются в его видео и комментариях.