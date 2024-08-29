Федерация врачей Квебека отмечает изменение тона после первого предложения правительства

Федерация врачей Квебека (FMOQ) получила первое предложение от правительства Квебека во вторник днем, но оно пока не касается вопроса оплаты и содержит в основном “рабочие направления” для улучшения доступа к семейным врачам.

В интервью The Canadian Press президент FMOQ доктор Марк-Андре Амио сказал: “В этом предложении нет денежных параметров. Мы не говорим о деньгах. Мы говорим о широких принципах и рабочих направлениях.”

Предложение Квебека состоит из шести страниц.

“Это скромное предложение в том смысле, что оно не конкретное,” сказал Амио. В письменном заявлении от казначейства подчеркивается, что предложение направлено на улучшение доступа к семейным врачам.

“В конце этих переговоров общественность должна почувствовать, что произошли изменения в доступе к медицинской помощи на практике, а не только в теории,” говорится в заявлении.

Амио готов признать, что семейные врачи являются частью решения, но он считает, что Квебек также несет ответственность за недостатки в доступе к семейным врачам.

Хотя в общественном дискурсе все еще есть “корректировки,” президент FMOQ отметил изменение тона со стороны правительства.

“Я отмечаю, что премьер Франсуа Лего больше не хочет с нами бороться — в конце парламентской сессии он сказал, что хочет бороться с профсоюзом врачей,” сказал он.

Лего сказал, что ему придется “бороться до конца” в переговорах с FMOQ.

“Они не повторили это вчера, так что я вижу это как положительный знак,” сказал Амио.

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