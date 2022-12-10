Неизвестная Канада. Монреаль: немного о нашем городе для новоприбывших

Одним из самых захватывающих приключений станет осмотр городских окрестностей со смотровой площадки, расположенной на горе Мон-Руаяль. Еще одна смотровая площадка находится на крыше одного из городских небоскребов, а также в башне церкви Нотр-Дам-де-Бонсекур.

Первые поселения на территории Монреаля возникли еще в 1535 году, сегодня Монреаль представляет собой современный мегаполис, тысячи туристов приезжают познакомиться с его достопримечательностями.

Одним из самых захватывающих приключений станет осмотр городских окрестностей со смотровой площадки, расположенной на горе Мон-Руаяль. Еще одна смотровая площадка находится на крыше одного из городских небоскребов, а также в башне церкви Нотр-Дам-де-Бонсекур. Церковь примечательна не только своей превосходной архитектурой, но и открытой в ее станах обсерваторией. Так что здесь вы можете не только осмотреть окрестности Монреаля, но и понаблюдать за звездными просторами.

Недалеко от церкви расположена главная площадь, на которой был открыт памятник основателю города – Полю Мезонееву. Здесь же можно увидеть монументы, основанные в память королевы Виктории. Весьма примечательным является квартал Миль-Карре-Доре, здесь есть и великолепные дворцы, выполненные в стиле ренессанс, и памятники архитектуры эпохи барокко, и сооружения в стиле модерн. Самым значимым строением считается дворец Мередит.

В самом центре города вы можете увидеть Виндзорский вокзал, который был построен в конце 19 века. На первый взгляд здание выглядит как современная постройка и сложно поверить, что строительство было завершено более ста лет назад. Недалеко от здания вокзала находится важнейший религиозный объект – церковь Сен-Жорж, образец архитектуры в стиле неоготики. Залы церкви украшают витражи, гобелены и превосходные деревянные скульптуры. Самые красивые особняки можно увидеть на бульваре Сен-Жозеф. Для посетителей открыты экспозиции крупнейших музеев: Исторического, Краеведческого, Музея индейского искусства и Палеонтологического музея.

Величайшим памятником архитектуры является собор Монреальской Богоматери, он расположен в самом центре исторического района. Здание собора является ярким образцом неоготического стиля, высота его колокольни составляет 70 метров. Прекрасный собор был построен в 1872 году, тогда как заложен был на 200 лет раньше. После завершения строительства он стал самым масштабным религиозным сооружением на территории Северной Америки. Сейчас собор привлекателен не только уникальной архитектурой, но и шикарным внутренним убранством, в нем сохранились искусные витражи и драгоценные элементы оформления.

Особенным культурным объектом является Монреальский Биодом, он занимает одно из самых оригинальных зданий в городе. Это здание было построено к открытию Олимпиады 1976 года, в нем располагался велодром. Сейчас в масштабном здании расположен экологический парк с пятью тематическими экосистемами, а еще здесь работает небольшой зоопарк. У посетителей этого центра будет возможность узнать массу нового и интересного об окружающем мире.

В числе выдающихся исторических достопримечательностей обязательно стоит выделить здание старой ратуши. Самое первое здание ратуши было практически полностью уничтожено пожаром в 1922 году, благодаря наличию старых макетов и разработок ее удалось воссоздать в максимальном соответствии с первоначальным внешним обликом. Как и много лет назад, сейчас главным украшением ратуши считаются высокие узкие окна, а также декорированный стройными колоннами фасад. В 1984 году историческое здание признали памятником национального значения.

Есть в городе и очень необычные современные памятники архитектуры, на весь мир известен комплекс под названием «Хабитат 67». Он был построен к открытию Всемирной выставки, которая проходила в Монреале в 1967 году, сегодня здание причудливой формы является многоквартирным домом. У всех хозяев его апартаментов есть личный сад на крыше.

Один из самых старых городов Канады, Монреаль бережно хранит историческое наследие и с гордостью демонстрирует его многочисленным путешественникам. Прекрасный способ осмотреть город с высоты птичьего полета – подняться на смотровую площадку, оборудованную на вершине горы Мон-Руаяль. С нее прекрасно видны все районы города, прогулка по живописным горным районам подарит массу впечатлений любителям отдыха на природе. Обязательным пунктом в экскурсионном маршруте должно стать посещение церкви Нотр-Дам-де-Бонсекур. Она отличается необычным архитектурным стилем и богатым убранством внутренних помещений. Рядом с церковью располагается обсерватория, поэтому после осмотра старинных религиозных артефактов все желающие могут полюбоваться звездными просторами.

Рядом с церковью Нотр-Дам находится самая красивая площадь города, главным украшением которой служит памятник его основателя – поля Мезоннёва. Не менее прекрасной является площадь, названная именем королевы Виктории. Ценителям старинной архитектуры можно рекомендовать прогулку по кварталу Миль-Карре-Доре, здесь сохранились постройки самых разных эпох. В их числе стоит выделить дворец Меридит, выполненный в стиле итальянского Ренессанса.

Рядом находится резиденция Хью Аллана, а лучшим памятником испано-мавританского стиля по праву может быть назван особняк Кларенс-Сола. Обилие исторических памятников и невероятный контраст различных архитектурных стилей сделают прогулку по историческому кварталу захватывающим путешествием в прошлое.

Важной достопримечательностью является и Виндзорский вокзал. Он был построен в конце 19 столетия, с тех пор вокзал не проходил ни одной масштабной реконструкции. Любуясь прекрасным зданием, сложно предположить, что его возраст составляет более ста лет. Рядом с вокзалом располагается несколько современных небоскребов, что также создает оригинальный контраст.

Помимо многообразия экскурсионных программ, Монреаль может предложить своим гостям широкие перспективы для организации проведения досуга. Прекрасным местом отдыха для всей семьи будет центр Biodome de Montreal. Он включает несколько музеев, небольшой зоопарк и прекрасный сад. Каждый день в центре проходят различные развлекательные мероприятия, отдельную развлекательную программу Biodome de Montreal предлагает самым маленьким посетителям.

Любителям отдыха на природе понравится заповедник Saint-Lawrence Valley Ecomuseum. На его территории также действует небольшой зоологический сад, по территории живописной долины проходит масса пешеходных троп. Недалеко от центра города находится парк Biosphere, главными украшениями которого стали фонтаны и необычнее конструкции из металла. Несмотря на типичный для крупных городов урбанистический стиль, парк отлично подходит для спортивных развлечений и отдыха с детьми.

Есть в Монреале и живописный ботанический сад Montreal Botanical Gardens, который демонстрирует посетителям богатую коллекцию экзотических растений и цветов. Самым популярным пляжем считается Plage du Parc Jean-Drapeau, он находится в нескольких минутах езды от центра города. Тем, кому не посчастливится побывать в городе в разгар пляжного сезона, стоит отправиться на набережную. Каждый день здесь курсируют теплоходы, осмотр достопримечательностей с палубы также является популярным развлечением у туристов.

В районе набережной располагается огромное количество развлекательных центров, ресторанов и баров, даже поздним вечером здесь всегда многолюдно. Тем, кто желает опробовать в действии самые невероятные аттракционы и весело провести время, можно рекомендовать парк развлечений La Ronde Amusement. В нем есть игровые зоны для детей всех возрастов и отличная зона отдыха для их родителей.