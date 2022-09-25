Чтиво выходного дня: Царица Нефертити, факты и загадки из жизни египетской царицы

Одно распространенное утверждение гласит, что в каждой женщине должна быть какая-то загадка. Как видите, с этим у Нефертити все в порядке. Равно как и с внешностью. Ее красотой восхищались и в Древнем Египте, и в наше время. И мне кажется – вполне заслуженно.

С Нефертити сложилась интересная ситуация. С одной стороны, она довольно широко известна как символ красоты египетских женщин и многие наверняка видели ее портрет. А с другой – собственно о царице обывателям известно больше мифов, чем фактов (в отличие от ее супруга фараона-реформатора Эхнатона), да и с портретом не все гладко. Впрочем, обо всем по порядку. Начнем с некоторых фактов про оригинал. Нефертити была потомственной принцессой (а другие и не становились женами фараонов) и потомственной же красавицей. Собственно, имя ее так и переводится – «Прекрасная пришла». Целый ряд источников говорит о чарующей силе ее голоса и песенном мастерстве.

Казалось бы, не жена, а мечта. Но вот любимой женой фараона она не была. Я уже касался этой истории в предыдущих постах о древнем Египте: родив фараону шесть дочерей, она не смогла родить наследника и тот «доверил» это другим женам (фараон мог иметь несколько жен одновременно, так что гаремы изобрели задолго до султанов и шейхов). Но, помимо этого, у Эхнатона была жена, которую он действительно сильно любил, сочинял ей стихи и быть бы ей главной женой и матерью наследника. Вот только незадача – она была чужестранкой, и по правилам того времени, не могла претендовать на этот статус. И пусть Нефертити сохраняла титул великой царской супруги до самой смерти Эхнатона, все эти семейные истории явно не облегчали ей жизнь.

Еще она, по всей видимости, была женщиной умной и амбициозной, не просто женой, а еще и очень деятельной помощницей Эхнатона в его внутриполитических баталиях. Активно продвигала его религиозную реформу и даже стала верховной жрицей святилища, посвященного культу заходящего солнца (солнце находилось в центре религиозной системы, которую пытался насадить в Египте ее супруг). И так было на протяжении всех семнадцати лет правления Эхнатона. Активное участие в политике его супруги подтверждают, в частности, изображения Нефертити с ритуальной булавой, повергающей врагов Египта. Доходит до того, что ряд египтологов всерьез задает вопрос – а чей вклад в идею религиозной реформы и связанной с ней попыткой кардинального перетряхивания элиты древнеегипетской империи, больше, фараона или его жены?

К слову, Египет – единственное древневосточное государство, где иногда фараоном становилась женщина (правда, в таких случаях она одевалась и вела себя как мужчина, но все равно знать прекрасно знала, кто ими правит). И есть версия, что Нефертити после смерти мужа попыталась провернуть ту же схему. Во многих источниках говорится о том, что в последние годы Эхнатон выбрал в качестве своего наследника и соправителя некоего Семнехкара (поскольку его единственный сын Тутанхамон был еще очень мал). Археологам даже удалось найти его гробницу в Долине царей. Но что интересно – в ней находился женский вариант саркофага, поза мумии тоже была женской, а один из титулов-имен этого соправителя в надписях гробницы точно копирует одно из прозвищ Нефертити. А вот мумию самой Нефертити в Долине цариц до сих пор найти не удалось.

Поэтому ряд египтологов выдвигает версию, что она и была на самом деле «Семнехкаром» и два года удерживала трон после смерти Эхнатона, пыталась даже продолжать религиозную реформу супруга. Впрочем, версия эта серьезными доказательствами не подкреплена. Поэтому другие ученые, напротив, утверждают, что она умерла еще при жизни Эхнатона. И эта смерть, дескать, сломила фараона, потому он так и не смог довести свои преобразования до конца. Возможно, в будущем мы получим точный ответ на этот вопрос, а может, он так и останется неразрешенным: слишком много времени прошло и слишком много свидетельств той эпохи утрачены навсегда. Так что вы можете смело выбирать версию, которая нравится вам.

Что говорить об интригах в семье фараона, жившего три с лишним тысячи лет назад, даже более свежие события, связанные с его супругой, тоже вызывают вопросы. Я сейчас про знаменитый бюст Нефертити, споры о подлинности которого продолжаются не одно десятилетие. Вопрос о подлинности имеет не только научную составляющую, учитывая цены на египетские древности на мировом рынке – в 2011 году один из портретов царицы, сделанный из объемного стекла, размером всего в шесть сантиметров, был продан на аукционе за 600 тысяч евро. Бюст, о котором пойдет речь ниже не только больше размером, но и оценивается намного дороже.

В конце 1912 года немецкая археологическая экспедиция под руководством Людвига Борхардта вела раскопки древнего города Ахетатона. Разбирая находки в мастерской придворного скульптора, среди десятков бюстов Эхнатона и его придворных, ученые нашли и бюст Нефертити. Произошло это 6 декабря 1912 года, аккурат в тот день, когда на раскопки приехала группа высокопоставленных гостей из Германии, включая саксонского принца Иоганна Георга с супругой. Это и породило первые сомнения в подлинности бюста, дескать, как-то очень удачно уж совпало. Хотя, как по мне, то можно заподозрить немецкого ученого скорее в том, что он попридержал обнародование лучших находок к визиту делегации. Но не в том, что он влез ради этого в аферу с подделкой, да еще и втянул в нее первых лиц своей страны. Слишком рискованно и ради чего?

Находка бюста красавицы-принцессы наделала много шума и встал вопрос – кому он достанется. Вот тут Борхардту точно пришлось пойти на мутную схему. 20 января 1913 года для того, чтобы осмотреть и разделить находки, на раскопки приехал инспектор Службы древностей Египта Гюстав Лефевр. Ученый представил Лефевру общий список находок, разделенный на две «равноценные» части, после чего они приступили к их дележу – что уедет в Германию, а что осядет в Каире. Перед осмотром немцы обмазали бюст гипсом, чтобы придать ему «нетоварный» вид, да еще и поставили в конец списка, когда начало темнеть, да и Лефевр порядком подустал. Возможно, его усталость была дополнительно «проспонсирована». Точно не узнать, но в результате бюст попал в список разрешенных к вывозу находок и покинул страну. О чем египтяне потом долго и искренне сожалели. Так, что приняли закон о передаче всех уникальных археологических находок Египту, а Борхардту навсегда отказали в лицензии на раскопки на территории Египта. Споры о принадлежности бюста в последующие десятилетия вспыхивали еще несколько раз (в частности, после Второй мировой войны СССР настаивал о передаче его из Западного Берлина на территорию ГДР). Но до сих пор немцам удается сохранять его у себя, в Берлинском музее.

Параллельно шли споры о том, нашел все-таки Борхардт бюст или заказал его у современных мастеров фальсификата. В пользу первого говорили более поздние находки документов, подтвердившие существование придворного скульптора Тутмоса, чью мастерскую раскапывал в 1912 году немец. Сомневающиеся, помимо своевременности находки, обращали внимание на отсутствие левого глаза у бюста. Дескать, найти для подделки один глаз, изготовленный древнеегипетскими мастерами, при раскопках мастерской (а глаза для скульптур делали отдельно) было намного проще, чем пару одинаковых. Зато подделать их сложнее всего. Мол, поэтому, у бюста только один глаз, а во второй глазнице даже отсутствуют следы клея (что позволило бы заявить, что второй глаз был утрачен со временем). Впрочем, их оппоненты считают, что отсутствие глаза еще ни о чем не говорит. Клей мог не сохраниться. Есть еще версия, что бюст играл в мастерской роль учебного пособия, потому и был всего с одним глазом.

Уже в нашем веке бюст исследовали с помощью компьютерной томографии, которая показала, что по сути речь идет о двух скульптурах: внутри бюста – каменное изображение, высеченное из известняка, которое сверху покрыто гипсом. Эти результаты подняли новую волну споров – ряд египтологов указывает на то, что для той эпохи было нехарактерно покрывать скульптуры сверху гипсом. Чтобы положить конец спорам, в 2009 году ученые запустили новую серию исследований бюста. В частности, им удалось доказать, что краска, которой он расписан однозначно – древняя. Возраст гипса и известняка точно определить невозможно, но ряд технологических приемов их обработки характерны для скульптур того времени. Причем, современной науке это известно, а вот в 1912 году об этом не знали. Но теперь уже критики подлинности находки стали заявлять, что эти доказательства косвенные и недостаточные. Так что, вопрос подлинности одного из самых знаменитых произведений древнеегипетского искусства остается открытым.

Одно распространенное утверждение гласит, что в каждой женщине должна быть какая-то загадка. Как видите, с этим у Нефертити все в порядке. Равно как и с внешностью. Ее красотой восхищались и в Древнем Египте, и в наше время. И мне кажется – вполне заслуженно.