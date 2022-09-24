Чтиво выходного дня: Как питаться осенью? ТОП сезонных продуктов

Здоровая жизнь зависит от вас, поэтому необходимо поддерживать свой организм в любое время, а осень является наиболее подходящим периодом. И помогать в этом смогут именно сезонные овощи и фрукты, выращенные без нитратов под открытым солнцем.

Осень относится к сухому сезону, за которым наступает холодная зима. Чтобы запастись на долгий период холодов витаминами, необходимо правильно питаться. Осенние овощи и фрукты представлены в разнообразных вариантах, которые можно употреблять в пищу не только в свежем виде.

С точки зрения китайской медицины, правильное питание в осенний сезон позволит избавиться от многих заболеваний, в том числе и от простудных. Именно осенью необходимо держать ноги в тепле, пить горячий чай и употреблять больше фруктов.

ТОП сезонных продуктов

Осенние фрукты и овощи обеспечивают нас водой, витаминами, минералами, клетчаткой и различными соединениями, полезными для организма, помогают укрепить иммунную систему и справиться с распространенными заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые проблемы, расстройства пищеварения, некоторые виды рака и нейродегенеративные заболевания, а также участвуют в борьбе с лишним весом и ожирением. Самые полезные осенние овощи и фрукты предотвращают преждевременное старение клеток, обеспечивая чистую, молодую, гладкую и здоровую кожу, а также лучшее качество жизни.

В ТОП осенних продуктов входят следующие:

Тыква

В это время года тыква получает массу полезных ингредиентов. Но это не единственный вариант, если вы ищете осенние фрукты и овощи, которые придадут столу праздничный вид и насытят организм питательными веществами.

Морковь

Идеально подходит для супов, тушеных блюд и перекусов. В одной порции содержится вдвое больше рекомендуемой дневной нормы витамина А, который улучшает зрение, репродуктивную функцию и иммунитет. Обладает овощ и антисептическими способностями, так как стимулирует активность белых кровяных клеток.

Груша

Полезна в качестве профилактики холестериновых бляшек. Это источник антиоксидантов. Фрукт богат витаминами В, а также содержит витамины К, С, А, РР, бета-каротин, фолиевую кислоту, арбутин. Регулярный прием груш позволяет нормализовать давление и восстановить работу сердечно-сосудистой системы. Фрукт благотворно влияет на иммунную систему и предупреждает старение клеток.

Яблоко

Относится к уникальному фрукту. В его составе содержится много пектинов, которые благоприятно отражаются на перистальтике кишечника. В желтых, зеленых и красных плодах содержится фосфор, йод, железо, кальций, цинк и другие витамины, наделяющие организм жизненными силами. Учеными было доказано, что яблочные экстракты способны тормозить раковые клетки, так как фрукт богат антиоксидантами. Они выводят из организма лишнюю соль и воду, тем самым нормализуя кровяное давление.

Ананас

Ананасовый сок пригоден для употребления в любое время. Высокое содержание в нем бромелайна способствует здоровому пищеварению, а большое количество марганца помогает ускорить обмен веществ. Фрукт предупреждает образование тромбов, а также обладает противоотечным и противовоспалительным эффектом.

Капуста

Богатая витамином К, эта листовая зелень помогает свертываемости крови и способствует здоровью костей. Неудивительно, что ученые назвали ее одной из самых питательных зеленей.

Салат-латук

Это сорт салата, имеющий гладкую текстуру. В нем много антиоксиданта бета-каротина и фитохимического вещества лютеина, которые играют важную роль в профилактике дегенеративных заболеваний.

Слива

Фрукт богат кислотами, клетчаткой и содержит большое количество калия, а также кумарин, витамины группы А, С, В, РР. Слива оказывает пользу всем системам организма, в том числе она положительно влияет и на работу ЦНС. Наличие антиоксидантов в составе фрукта препятствует накоплению холестериновых бляшек и мутации клеток.

Малина

Эти сладкие маленькие ягоды содержат важнейший флавоноид – антоцианы, которые обладают защитными свойствами против сердечных заболеваний, рака, диабета и ожирения. Невероятно богата малина и витаминами: железо, марганец, калий, хром, фосфор, кремний, цинк, В, С и А.

Грибы

Полные пребиотиков, они помогают питать микробиоту кишечника, в конечном итоге помогая пищеварению и защищая от воспалений.

Бананы

Бананы особенно хороши, когда температура начинает падать, создавая основу для иммунитета. В них много минерала калия, который, как было доказано, снижает риск сердечных заболеваний и общую смертность.

Свекла

Свекла заслуживает гораздо большего внимания, чем другие овощи. Этот осенний корнеплод содержит фитонутриент беталаин, который обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Свекла также является хорошим источником фолата, калия и марганца, который помогает усвоению кальция и свертываемости крови.

Гранат

Сочные гранатовые косточки – это жемчужина фруктов как по внешнему виду, так и по своим полезным свойствам. Они полны антиоксидантов, которые борются с болезнями, а клетчатка и калий способствуют здоровью сердечно-сосудистой системы и улучшают кровяное давление.

Клюква

Клюква обладает массой полезных свойств, включая высокое содержание клетчатки и пребиотиков (и то, и другое полезно для здоровья кишечника), а также содержит витамин С – ежедневная порция антиоксидантов.

Виноград

Этот осенний фрукт полезен не только для вина. В нем много полифенолов и витамина К, который способствует укреплению костей.

Зная, какие фрукты есть в октябре и сентябре можно составить не только вкусный, но и витаминный рацион. Осенний рацион питания включает полный набор витаминов, начиная от ягод и заканчивая фруктами и овощами. Здоровая жизнь зависит от вас, поэтому необходимо поддерживать свой организм в любое время, а осень является наиболее подходящим периодом. И помогать в этом смогут именно сезонные овощи и фрукты, выращенные без нитратов под открытым солнцем.