Переполненные отделения неотложной помощи в Квебеке

Текущая ситуация
- Загрузка ER: Отделения неотложной помощи в Квебеке не опускались ниже 100% загрузки с 18 августа, когда они были загружены на 98%.
- Больницы с высокой загрузкой: Две больницы в Монреале и одна в Ланаудьере работают с загрузкой более 200%. Больница ЛаСаль — единственная неспециализированная больница с загрузкой ER менее 100%, на уровне 73%.
- Больница Royal Victoria: Работает с загрузкой 224%, 11 пациентов ждут более 48 часов на носилках, а 33 — в течение дня. Среднее время ожидания для встречи с врачом составляет чуть менее 12 часов, а время ожидания на носилках — 32 часа.
- Еврейская общая больница: Работает с загрузкой 223%, 40 пациентов ждут более дня, а 15 — более двух дней на носилках. Среднее время ожидания в зале ожидания составляет четыре часа, а время ожидания на носилках — 16 часов.
Другие загруженные больницы в Монреале
- Монреальская общая больница: 161% загрузки
- Больница Лейкшор: 158% загрузки
- Больница Вердун: 150% загрузки
- Больница Мезоннев-Розмон: 148% загрузки
- Больница Сакре-Кёр-де-Монреаль: 146% загрузки
- Больница Флёри: 133% загрузки
- Больница Санта-Кабрини: 121% загрузки
- Больница Университета Монреаля: 120% загрузки
- Больница Сент-Жюстин: 119% загрузки
- Больница Сент-Мэри: 118% загрузки
- Больница Альбер-Прево: 111% загрузки
- Больница Нотр-Дам: 109% загрузки
Монреаль — не единственный регион в провинции с переполненными отделениями неотложной помощи.
Все восемь больниц в Монтережи работают с загрузкой более 100%. Самые загруженные — это больница Сюруа (172%) в Салабери-де-Валлифилд, больница Анна Лаберж (153%) в Шатоге и больница Пьер Буше (151%) в Лонгёйе.
Две больницы в Ланаудьере — больница Парфилия-Ферланд (218%) и больница Пьер-ле-Гардер (172%) — также значительно превышают свою вместимость.
Больницу Сент-Жером (174%) и больницу Сите-де-ла-Санте в Лавале (169%) также следует избегать.
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