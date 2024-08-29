Переполненные отделения неотложной помощи в Квебеке

В течение последних 10 дней отделения неотложной помощи (ER) по всему Квебеку работают с перегрузкой более 100%. По состоянию на среду, сайт Index Santé сообщил, что ER в провинции работают с загрузкой 111%, а в Монреале — 136%.

Текущая ситуация

Загрузка ER : Отделения неотложной помощи в Квебеке не опускались ниже 100% загрузки с 18 августа, когда они были загружены на 98%.

: Отделения неотложной помощи в Квебеке не опускались ниже 100% загрузки с 18 августа, когда они были загружены на 98%. Больницы с высокой загрузкой : Две больницы в Монреале и одна в Ланаудьере работают с загрузкой более 200%. Больница ЛаСаль — единственная неспециализированная больница с загрузкой ER менее 100%, на уровне 73%.

: Две больницы в Монреале и одна в Ланаудьере работают с загрузкой более 200%. Больница ЛаСаль — единственная неспециализированная больница с загрузкой ER менее 100%, на уровне 73%. Больница Royal Victoria : Работает с загрузкой 224%, 11 пациентов ждут более 48 часов на носилках, а 33 — в течение дня. Среднее время ожидания для встречи с врачом составляет чуть менее 12 часов, а время ожидания на носилках — 32 часа.

: Работает с загрузкой 224%, 11 пациентов ждут более 48 часов на носилках, а 33 — в течение дня. Среднее время ожидания для встречи с врачом составляет чуть менее 12 часов, а время ожидания на носилках — 32 часа. Еврейская общая больница: Работает с загрузкой 223%, 40 пациентов ждут более дня, а 15 — более двух дней на носилках. Среднее время ожидания в зале ожидания составляет четыре часа, а время ожидания на носилках — 16 часов.

Другие загруженные больницы в Монреале

Монреальская общая больница : 161% загрузки

: 161% загрузки Больница Лейкшор : 158% загрузки

: 158% загрузки Больница Вердун : 150% загрузки

: 150% загрузки Больница Мезоннев-Розмон : 148% загрузки

: 148% загрузки Больница Сакре-Кёр-де-Монреаль : 146% загрузки

: 146% загрузки Больница Флёри : 133% загрузки

: 133% загрузки Больница Санта-Кабрини : 121% загрузки

: 121% загрузки Больница Университета Монреаля : 120% загрузки

: 120% загрузки Больница Сент-Жюстин : 119% загрузки

: 119% загрузки Больница Сент-Мэри : 118% загрузки

: 118% загрузки Больница Альбер-Прево : 111% загрузки

: 111% загрузки Больница Нотр-Дам: 109% загрузки

Монреаль — не единственный регион в провинции с переполненными отделениями неотложной помощи.

Все восемь больниц в Монтережи работают с загрузкой более 100%. Самые загруженные — это больница Сюруа (172%) в Салабери-де-Валлифилд, больница Анна Лаберж (153%) в Шатоге и больница Пьер Буше (151%) в Лонгёйе.

Две больницы в Ланаудьере — больница Парфилия-Ферланд (218%) и больница Пьер-ле-Гардер (172%) — также значительно превышают свою вместимость.

Больницу Сент-Жером (174%) и больницу Сите-де-ла-Санте в Лавале (169%) также следует избегать.