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Больница Saint-Eustache, в которой закончились места для пациентов

Переполненные отделения неотложной помощи в Квебеке

Степан Артемьевский Авг 29, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Переполненные отделения неотложной помощи в Квебеке отключены 16 Просмотров

В течение последних 10 дней отделения неотложной помощи (ER) по всему Квебеку работают с перегрузкой более 100%. По состоянию на среду, сайт Index Santé сообщил, что ER в провинции работают с загрузкой 111%, а в Монреале — 136%.

 

Текущая ситуация

  • Загрузка ER: Отделения неотложной помощи в Квебеке не опускались ниже 100% загрузки с 18 августа, когда они были загружены на 98%.
  • Больницы с высокой загрузкой: Две больницы в Монреале и одна в Ланаудьере работают с загрузкой более 200%. Больница ЛаСаль — единственная неспециализированная больница с загрузкой ER менее 100%, на уровне 73%.
  • Больница Royal Victoria: Работает с загрузкой 224%, 11 пациентов ждут более 48 часов на носилках, а 33 — в течение дня. Среднее время ожидания для встречи с врачом составляет чуть менее 12 часов, а время ожидания на носилках — 32 часа.
  • Еврейская общая больница: Работает с загрузкой 223%, 40 пациентов ждут более дня, а 15 — более двух дней на носилках. Среднее время ожидания в зале ожидания составляет четыре часа, а время ожидания на носилках — 16 часов.

Другие загруженные больницы в Монреале

  • Монреальская общая больница: 161% загрузки
  • Больница Лейкшор: 158% загрузки
  • Больница Вердун: 150% загрузки
  • Больница Мезоннев-Розмон: 148% загрузки
  • Больница Сакре-Кёр-де-Монреаль: 146% загрузки
  • Больница Флёри: 133% загрузки
  • Больница Санта-Кабрини: 121% загрузки
  • Больница Университета Монреаля: 120% загрузки
  • Больница Сент-Жюстин: 119% загрузки
  • Больница Сент-Мэри: 118% загрузки
  • Больница Альбер-Прево: 111% загрузки
  • Больница Нотр-Дам: 109% загрузки

Монреаль — не единственный регион в провинции с переполненными отделениями неотложной помощи.

Все восемь больниц в Монтережи работают с загрузкой более 100%. Самые загруженные — это больница Сюруа (172%) в Салабери-де-Валлифилд, больница Анна Лаберж (153%) в Шатоге и больница Пьер Буше (151%) в Лонгёйе.

Две больницы в Ланаудьере — больница Парфилия-Ферланд (218%) и больница Пьер-ле-Гардер (172%) — также значительно превышают свою вместимость.

Больницу Сент-Жером (174%) и больницу Сите-де-ла-Санте в Лавале (169%) также следует избегать.

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