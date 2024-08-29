В Канаде зафиксирован значительный рост заболеваемости коклюшем среди детей

В нескольких провинциях наблюдается увеличение числа случаев этого заболевания.

Министерство здравоохранения призывает население вакцинироваться, напоминая, что прививку от коклюша можно делать с двухмесячного возраста, хотя по законам Канады от вакцинации можно отказаться.

Минздрав Канады отмечает значительный рост заболеваемости коклюшем в отдельных провинциях, при этом большинство заболевших – дети.

В провинции Квебек в этом году зарегистрировано более 1,6 тыс. случаев заболевания среди взрослого и детского населения, что превышает показатели за период с 2015 по 2019 годы, когда в среднем фиксировалось 562 случая.

В провинции Онтарио с января 2024 года коклюшем заболели 470 человек, что значительно выше среднего показателя за последние пять лет – 100 человек в год.

В основном коклюшем болеют дети в возрасте от 10 до 14 лет, сообщает агентство The Canadian Press.

В России в прошлом году также наблюдался резкий рост заболеваемости коклюшем. По данным Роспотребнадзора, в 2023 году заболели почти 53 тысячи человек, что в 15 раз больше, чем в 2022 году.

Коклюш – это острое инфекционное заболевание, характеризующееся надрывным и затяжным кашлем.

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