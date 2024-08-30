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Выбор редакции Новости дня Делового Монреаля за 29 августа 2024 года

Новости дня Делового Монреаля за 29 августа 2024 года

Denis Dankoff Авг 29, 2024 Выбор редакции Оставить комментарий 2 Просмотров

🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹

 

В Монреале и в Квебеке

Слияние La Presse и CN2i: La Presse и Национальный кооператив независимой информации (CN2i) рассматривают возможность дальнейших слияний для объединения своей информационной миссии.
Новый канал APTN: APTN запустит новый канал с программами на языках коренных народов. Новости будут транслироваться на французском и английском языках.
Рост нотариальных сборов: Нотариальные сборы в Квебеке значительно вырастут из-за реформы Закона о нотариусах.
Забастовка профессоров права: Профессора права в Университете Макгилла организовали забастовочные пикеты, что привело к отмене занятий в первую неделю осеннего семестра.
Новая магистерская программа: Университет Шербрука предлагает новую версию квалификационной степени магистра среднего образования, сократив количество кредитов с 60 до 45 единиц.
Начало учебного года в Мориси: Четверг стал началом учебного года для примерно 30,000 учеников в Мориси.
Слёт молодых членов CAQ: 7 сентября пройдёт слёт молодых членов партии CAQ, требующих вернуть “культуру воспитания” в школах.
Меры против фермеров в Шамбли: Город Шамбли обещает принять меры против фермеров, которые стали причиной закрытия водного пути канала Шамбли.
Сокращение числа студентов: В англоязычном университете Шербрук, освобожденном от повышения платы за обучение, наблюдается сокращение числа студентов из-за пределов провинции.
Санкции против Megatek TI Solutions: Компания Megatek TI Solutions Brossard попала под санкции США за поставку электронного оборудования российским военным.
Пожарные из Квебека в Альберте: Квебек отправляет 50 пожарных для тушения лесных пожаров в Альберте.
Перекрытия дорог в Монреале: В связи с проведением строительных работ в Монреале ожидаются многочисленные перекрытия дорог на длинные выходные.

В Канаде

Призыв Пьера Польевра: Лидер Консервативной партии Пьер Польевр призвал к досрочным выборам.
Продажи марихуаны: Магазины по продаже марихуаны в Канаде продали товаров на сумму $2.425 млрд за первые шесть месяцев года.
Закон о местоимениях в Саскачеване: Две крупнейшие школьные округа Саскачевана подтвердили соблюдение закона о местоимениях.
План по доступному жилью: Канадские власти представили план по переоборудованию 56 федеральных объектов в жилые помещения.
Средняя зарплата: Канадцы заработали в среднем $1253 в неделю в июне, а в Квебеке – включая сверхурочную работу, среднее недельное вознаграждение составило $1194.

Покупка школьных товаров: Канадцы покупают меньше школьных товаров, но тратят больше денег.
Выбросы от лесных пожаров: Выбросы от лесных пожаров в Канаде в 2023 году в четыре раза превысили выбросы ископаемого топлива.
Стоимость автомобилей: Средняя стоимость нового автомобиля в Канаде составляет около $68,000.
Прибыль CIBC: CIBC сообщила о чистой прибыли в размере $1.80 млрд за квартал.

В России

Законопроект о военной службе: В Госдуму внесли законопроект о праве подсудимых заключать контракт о военной службе.
Арест Павла Попова: Суд арестовал бывшего замминистра обороны РФ генерала армии Павла Попова по делу о мошенничестве.
Сценарии развития экономики: ЦБ опубликовал сценарии развития экономики на 2025-2027 годы.
Арест Евгения Горлова: Басманный суд Москвы арестовал экс-замглавы Севастополя Евгения Горлова.
Хищение туроператора: Турагенту в Екатеринбурге вменяют хищение 5 млн рублей.
Смерть правозащитника: В Саратове обнаружили без признаков жизни правозащитника Алексея Сусликова.
Медаль Паралимпиады: Петербуржец Владимир Даниленко принес России первую медаль Паралимпиады.
Смерть после операции: Мужчина скончался после удаления миндалин в частной клинике в Санкт-Петербурге.

В мире

Интервью Камалы Харрис: Вице-президент Камала Харрис и губернатор Миннесоты Тим Уолз дали свое первое крупное телевизионное интервью.
Заявление Лукашенко: Лукашенко заявил, что не будет приказов воевать за пределами Белоруссии.
Применение F-16 ВСУ: Министр обороны Нидерландов разъяснил условия применения F-16 ВСУ в небе над Россией.

  Разбившийся F-16: Генеральный штаб ВСУ признал, что один из полученных истребителей F-16 разбился.
План теракта на концерте Тейлор Свифт: ЦРУ сообщило о планах теракта на концерте Тейлор Свифт в Вене.
Финансовая помощь Украине: Евросоюз отправил Украине 1.4 млрд евро от доходов из активов РФ.
Завод КамАЗ в Сенегале: В Сенегале скоро появится завод российского производителя грузовых автомобилей «КамАЗ».
Запрет ABBA для Трампа: Группа ABBA запретила Трампу использовать их музыку в предвыборной кампании.
Бизнес на границе в Нарве: Жители Нарвы продают места в очереди к КПП госграницы.
Осуждение Гульмиры Сатыбалды: Бывшая невестка экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева осуждена на 12 лет.
Фильм о Марии Каллас: Фильм о жизни Марии Каллас представлен на 81-м Венецианском кинофестивале.

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