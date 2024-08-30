Новости дня Делового Монреаля за 29 августа 2024 года

🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹

В Монреале и в Квебеке

• Слияние La Presse и CN2i: La Presse и Национальный кооператив независимой информации (CN2i) рассматривают возможность дальнейших слияний для объединения своей информационной миссии.

• Новый канал APTN: APTN запустит новый канал с программами на языках коренных народов. Новости будут транслироваться на французском и английском языках.

• Рост нотариальных сборов: Нотариальные сборы в Квебеке значительно вырастут из-за реформы Закона о нотариусах.

• Забастовка профессоров права: Профессора права в Университете Макгилла организовали забастовочные пикеты, что привело к отмене занятий в первую неделю осеннего семестра.

• Новая магистерская программа: Университет Шербрука предлагает новую версию квалификационной степени магистра среднего образования, сократив количество кредитов с 60 до 45 единиц.

• Начало учебного года в Мориси: Четверг стал началом учебного года для примерно 30,000 учеников в Мориси.

• Слёт молодых членов CAQ: 7 сентября пройдёт слёт молодых членов партии CAQ, требующих вернуть “культуру воспитания” в школах.

• Меры против фермеров в Шамбли: Город Шамбли обещает принять меры против фермеров, которые стали причиной закрытия водного пути канала Шамбли.

• Сокращение числа студентов: В англоязычном университете Шербрук, освобожденном от повышения платы за обучение, наблюдается сокращение числа студентов из-за пределов провинции.

• Санкции против Megatek TI Solutions: Компания Megatek TI Solutions Brossard попала под санкции США за поставку электронного оборудования российским военным.

• Пожарные из Квебека в Альберте: Квебек отправляет 50 пожарных для тушения лесных пожаров в Альберте.

• Перекрытия дорог в Монреале: В связи с проведением строительных работ в Монреале ожидаются многочисленные перекрытия дорог на длинные выходные.

В Канаде

• Призыв Пьера Польевра: Лидер Консервативной партии Пьер Польевр призвал к досрочным выборам.

• Продажи марихуаны: Магазины по продаже марихуаны в Канаде продали товаров на сумму $2.425 млрд за первые шесть месяцев года.

• Закон о местоимениях в Саскачеване: Две крупнейшие школьные округа Саскачевана подтвердили соблюдение закона о местоимениях.

• План по доступному жилью: Канадские власти представили план по переоборудованию 56 федеральных объектов в жилые помещения.

• Средняя зарплата: Канадцы заработали в среднем $1253 в неделю в июне, а в Квебеке – включая сверхурочную работу, среднее недельное вознаграждение составило $1194.

• Покупка школьных товаров: Канадцы покупают меньше школьных товаров, но тратят больше денег.

• Выбросы от лесных пожаров: Выбросы от лесных пожаров в Канаде в 2023 году в четыре раза превысили выбросы ископаемого топлива.

• Стоимость автомобилей: Средняя стоимость нового автомобиля в Канаде составляет около $68,000.

• Прибыль CIBC: CIBC сообщила о чистой прибыли в размере $1.80 млрд за квартал.

В России

• Законопроект о военной службе: В Госдуму внесли законопроект о праве подсудимых заключать контракт о военной службе.

• Арест Павла Попова: Суд арестовал бывшего замминистра обороны РФ генерала армии Павла Попова по делу о мошенничестве.

• Сценарии развития экономики: ЦБ опубликовал сценарии развития экономики на 2025-2027 годы.

• Арест Евгения Горлова: Басманный суд Москвы арестовал экс-замглавы Севастополя Евгения Горлова.

• Хищение туроператора: Турагенту в Екатеринбурге вменяют хищение 5 млн рублей.

• Смерть правозащитника: В Саратове обнаружили без признаков жизни правозащитника Алексея Сусликова.

• Медаль Паралимпиады: Петербуржец Владимир Даниленко принес России первую медаль Паралимпиады.

• Смерть после операции: Мужчина скончался после удаления миндалин в частной клинике в Санкт-Петербурге.

В мире

• Интервью Камалы Харрис: Вице-президент Камала Харрис и губернатор Миннесоты Тим Уолз дали свое первое крупное телевизионное интервью.

• Заявление Лукашенко: Лукашенко заявил, что не будет приказов воевать за пределами Белоруссии.

• Применение F-16 ВСУ: Министр обороны Нидерландов разъяснил условия применения F-16 ВСУ в небе над Россией.

Разбившийся F-16: Генеральный штаб ВСУ признал, что один из полученных истребителей F-16 разбился.

• План теракта на концерте Тейлор Свифт: ЦРУ сообщило о планах теракта на концерте Тейлор Свифт в Вене.

• Финансовая помощь Украине: Евросоюз отправил Украине 1.4 млрд евро от доходов из активов РФ.

• Завод КамАЗ в Сенегале: В Сенегале скоро появится завод российского производителя грузовых автомобилей «КамАЗ».

• Запрет ABBA для Трампа: Группа ABBA запретила Трампу использовать их музыку в предвыборной кампании.

• Бизнес на границе в Нарве: Жители Нарвы продают места в очереди к КПП госграницы.

• Осуждение Гульмиры Сатыбалды: Бывшая невестка экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева осуждена на 12 лет.

• Фильм о Марии Каллас: Фильм о жизни Марии Каллас представлен на 81-м Венецианском кинофестивале.