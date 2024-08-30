С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает хорошая и солнечная пятница. Утром 17°C, Днём 24°C, Вечером 19°C. На небе – ясно и безоблачно. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации.

30 августа жители Татарстана празднуют рождение своей государственности — День образования Республики. В этот день в 1990 году Верховный Совет республики принял декларацию о государственном суверенитете Татарской ССР.

30 августа в Казахстане отмечают День Конституции (каз. Қазақстан Республикасының Конституциясы күні), который является государственным праздником и выходным днем на территории страны.

Ежегодно 30 августа Турция отмечает большой государственный праздник — День победы (тур. Zafer Bayramı) в честь решительной победы над греческими оккупантами и в память погибших в битве при Думлупинаре, которой была завершена война за независимость Турции в 1922 году.

В этот день отмечали память святого Мирона, служившего некогда пресвитером в Ахаии. Он происходил из знатного рода, но был весьма кроток нравом, прославился своим благочестием и добрым отношением к людям. К этому времени начинался активный листопад, приближалась осень, и пора была заканчивать полевые работы. «На Мирона не отсеешься — на следующий год соберешь одни цветочки», — говорили крестьяне.

А мы – наслаждаемся остатками лета, ведь август закончится уже буквально в воскресенье!

С добрым утром, Монреаль! С добрым августовским утром! И хорошего всем дня!

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