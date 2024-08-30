Гуляем по Монреалю и окрестностям: поездка в Мансонвилль













На выходных мы съездили в Мансонвилль. Себя показать, людей посмотреть, природой полюбоваться, с друзьями пообщаться, на катамаране покататься… В общем, отдохнуть! Расскажу я вам сегодня об одной местной достопримечательности.

Мансонвилль получил своё название в честь семьи Мансон, которая была одной из первых поселенцев в нынешнем кантоне Поттон. Как и многие деревни Восточных кантонов и Новой Англии, Мансонвилль вырос вокруг водяной мельницы, которая использовала для своей работы напор воды из небольшого водопада, расположенного в Северной части реки Миссисквой. Мельница перестала работать после электрификации в начале XX века. Но история помнит зарождение жизни в этих краях.

Круглый амбар в Мансонвилле, названный историческим памятником, представляет собой сельскохозяйственное здание, построенное в 1911 году. Это деревянный сарай круглой планировки, имеющий три яруса и увенчанный круглой, уже довольно-таки разбитой крышей, на которой высится фонарь и прорезаны остроконечные слуховые окна. Крытый пандус, или “гарно”, обеспечивает доступ к последнему уровню этой постройки. Сарай расположен в стороне от дорог общего пользования.

Историческая ценность этого круглого сарая в Мансонвилле основана на его архитектурном решении. Такая вот круглая планировка отличает его от традиционных сараев-конюшен.

В течение девятнадцатого века в Соединенных Штатах и некоторых провинциях Канады было спроектировано несколько жилых и институциональных зданий круглой планировки. Это архитектурное направление исчезло к концу позапрошлого столетия. Однако данная модель стала принятой и популярной для некоторых сараев-конюшен, в основном в Новой Англии. В Квебеке на рубеже двадцатого века было построено несколько сельскохозяйственных построек круглой планировки.

Нужно сказать, что такая модель связана с более высокой продуктивностью работы молочных ферм. За счет кругообразной формы, площадь наружных стен уменьшена, а центральный бункер способствует равномерному распределению кормов. Да и освещение коровника увеличено.

А знаете ли вы, что несколько десятков вот таких вот круглых амбаров были построены на территории Квебека в период с 1885 по 1920 годы. Многие из них находились в восточных кантонах, недалеко от границы с США. В нашем регионе их осталось всего семь.

Этот сарай, построенный в 1911 году для Роберта Джона Джерси, является единственным из четырех круглых сараев, возвышавшихся в городке Поттон, который сохранился до наших дней. Он использовался в сельскохозяйственных целях до 1990 года. Кроме того, это один из немногих круглых амбаров в Квебеке, расположенных в самом центре деревни. В 2009 году данный круглый амбар был причислен к объектам культурного наследия провинции.

Вот так вот! Очень интересно узнавать провинцию, в которой живешь!

Фотографии, сделанные с катамарана – в отдельном репортаже!

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