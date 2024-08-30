Опасения по поводу роста числа инцидентов на дорогах Монреаля растет с началом учебного года

Пробки в Монреале и его окрестностях изматывают нервы некоторых водителей, и это стало очевидной проблемой вокруг многолетнего строительного проекта на мосту Иль-о-Турт.

С увеличением трафика увеличивается количество инцидентов и дорожныъ происшествий, и теперь, когда началась школа, на дорогах будет еще больше автомобилей, и есть опасения, что ситуация может ухудшиться.

После нападения на женщину на прошлой неделе, по крайней мере, еще два человека рассказали о похожих историях с участием крайне агрессивных водителей вокруг моста.

Стареющий мост постоянно ремонтируется, пока строится новый, что означает, что движение замедляется почти круглосуточно. Мэр Водрёй-Дорион Ги Пилон сказал, что жители теряют терпение.

“Я получаю письма, сообщения от граждан, от людей почти каждый день о том, что они устали,” сказал он. “Они устали; их терпение на исходе, поэтому мы видим все больше и больше глупых поступков.”

Самое большое раздражение для водителей вызывает то, что движение переходит с двух полос на одну в зависимости от времени суток.

Пилон считает, что это не обязательно должно быть так.

“Сейчас краткосрочное решение — это хотя бы две полосы в каждом направлении,” сказал он.

Представитель министра транспорта Квебека сказал, что они планируют сделать именно это, но по техническим причинам это не будет реализовано до конца 2024 года.

Муниципалитет к западу от Монреаля также хотел бы перенаправить крупные грузовики на шоссе 30.

Однако министерство не имеет на это полномочий.

Некоторые жители признают, что меняют свои привычки в некоторых случаях, в то время как другие говорят, что перестали ездить в Монреаль.

И все же водителям нужно набраться терпения, ведь на дороге – и наши, и их дети! А мосты… Их нужно чинить и строить! И это, к сожалению, очень нескоротечный процесс!

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