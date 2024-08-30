Программа подготовки вспомогательных медсестер в Ормстауне наконец получила постоянное одобрение

В среду был первый учебный день для студентов программы “Здравоохранение, помощь и сестринское дело” в Ормстауне, Квебек, которая, несмотря на нехватку медицинских работников в Квебеке, могла и не начаться.

Программа готовит вспомогательных медсестер в Монтережи, и является частью Школьного совета New Frontiers (NFSB). После многих лет бюрократии программа, проводимая в Центре профессионального образования долины Шатоґе (CVCEC), наконец получила постоянное разрешение.

Каждый год администраторам приходилось подавать повторные заявки и ждать, чтобы узнать, можно ли продолжить программу, и правительство Квебека одобрило курс только во вторник.

“Это было очень разочаровывающе, честно говоря,” сказал председатель NFSB Джон Райан. “Мы предлагаем много курсов, но этот выделяется тем, что мы всегда ждем его и пытаемся получить на более длительный срок, и это часто происходит в последний момент.” Программа работает с 2006 года, но каждый раз, когда начинается новый учебный год, совет должен был снова обращаться к правительству за разрешением.

“Каждый раз, когда мы хотим начать новый набор, мы обращаемся в министерство и подаем запрос на получение разрешения на проведение одного набора,” сказал генеральный директор NFSB Майк Хелм.

Программа имеет письмо поддержки от регионального совета здравоохранения (CISSS), которое называет программу необходимой для удовлетворения потребностей в рабочей силе CISSS Монтережи Запад, а также для решения проблемы нехватки медицинского персонала.

“Также важно отметить, что CVCEC является единственным центром профессионального обучения в регионе, предлагающим обучение на английском языке,” говорится в письме поддержки. “Для эффективного удовлетворения потребностей англоязычного населения Верхнего Сен-Лорана важно, чтобы наши сотрудники могли общаться с пользователями на английском языке, несмотря на наш франкоязычный организационный статус.”

Каждый набор программы включает около 22 студентов. Для тех, кто решает остаться в этой области, уровень трудоустройства составляет 100%.

Местный совет здравоохранения сообщает, что в этом году ему нужно 709 вспомогательных медсестер, а к 2027 году это число удвоится до более чем 1,400.

“Это жизненно важное предложение для региона,” сказал Райан.

После 18 лет и усилий со стороны сообщества программа наконец получила постоянное одобрение.

“Мы получили невероятную, невероятную поддержку и интерес к этому вопросу,” сказал Райан.

Министерство образования объяснило, что одобрение зависело от рынка труда и что им нужно было время для оценки потребностей.

Для тех, кто участвует в программе, одобрение означает гораздо меньше бюрократии.

“Для студентов это означает, что они не будут ждать, чтобы узнать, получим ли мы разрешение на проведение курса,” сказал Хелм.

“Наконец-то все работает так, как должно, и это редкость в наши дни,” сказал Райан.

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