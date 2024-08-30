Университет Конкордия сообщает о снижении числа поступающих после повышения платы за обучение

Университет Конкордия в Монреале сообщает о почти 30-процентном снижении числа новых студентов из других провинций после повышения платы за обучение, объявленного правительством Квебека в прошлом году.

Университет также сообщает, что количество международных студентов снизилось на 11% по сравнению с прошлым годом.

Провинциальное правительство увеличило плату за обучение для студентов из других провинций с $9,000 до $12,000 в рамках усилий по защите французского языка, но два крупнейших англоязычных университета Квебека борются с этим изменением.

Университет Макгилла сообщает, что окончательные данные о зачислении будут известны только в октябре, но в декабре прошлого года он сообщил о 20-процентном снижении числа заявок от студентов из других провинций.

Оба университета подали иск против правительства Квебека по поводу новой политики платы за обучение, утверждая, что она является дискриминационной.

Министр высшего образования Паскаль Дери сохраняет молчание относительно этого вопроса.

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