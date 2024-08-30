Монреаль предлагает бесплатные семинары о собаках на фоне призывов к ограничению пород для разведения

Николя Тремблей говорит, что у его хаски Пины никогда не было проблем с поведением, пока ее не атаковал питбуль, когда она была щенком.

“Она боится других собак, поэтому может проявлять плохое поведение, тогда нападает на другую собаку,” сказал Тремблей в интервью.

Теперь владельцы Пины считают, что некоторые породы следует ограничить в доступе к общественным местам, особенно если они плохо обучены.

“Если не заниматься воспитанием, могут произойти очень плохие вещи,” добавил он. “Как это случилось с нами. Потому что собака была без поводка и не слушалась.”

“Часто бывает, что многие люди выгуливают своих собак без поводка,” сказала Мариана Бадье, другая владелица Пины.

Монреаль выбирает другой подход. Вместо запретов или ограничений он проводит бесплатные семинары, которые ведет эксперт по поведению собак.

“Проблема не в виде или породе собаки. Очень часто она связана с тем, как вы тренируете свою собаку,” сказал представитель города Монреаль Филипп Сабурен. Он признает, что семинары не могут решить все проблемы.

“Если вам нужна общая информация или у вас есть общие вопросы, то семинар для вас… но если у вас есть конкретное поведение, которое вы хотите исправить, лучше обратиться к конкретному тренеру.” Город сообщает, что с начала пандемии COVID-19 количество владельцев собак увеличилось на 40%. С этим связано большее количество проблем с поведением собак.

Город проводит семинары с 2018 года. Несколько владельцев собак сообщили, что не знали о существовании этого ресурса и планируют участвовать в таких семинарах в будущем. “Мы тоже работаем над поведением, поэтому я всегда готова узнать больше о правилах поведения в парке для собак,” сказала Тамар Мердкаханян. “Было бы здорово пройти тренинги,” добавил Низар Касими. Следующие бесплатные семинары пройдут в среду в 17:00 в парке Бобьен и в 19:00 в парке Пеликан.

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