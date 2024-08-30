KartinaTV рекомендует к просмотру

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В ближайшее время мы рекомендуем обратить внимание на следующие премьеры:

Видеотека START – Сериал «Молот ведьм». Премьера скоро!

Живописный Калязин на первый взгляд — самый обычный маленький городок, но у него есть одна тайна: здесь скрывается институт, где изучают магию. Однако не все волшебные истории несут добро. Однажды из лаборатории сбегает могущественная Хозяйка стихий, и с этого момента жизнь горожан меняется: кто-то превращается в лешего, кто-то — в русалку. Спасение города, оказавшегося в изоляции, ложится на плечи обычного парня Алексея и его верных товарищей — кузнеца Никиты Добрынина и программиста Ильи Муромцева. Смогут ли они победить зло и сохранить человеческий облик?

Видеотека Premier – Комедия Бар «МоскваЧики» Премьера!

Три подруги из Москвы отправляются в Санкт-Петербург, чтобы отдохнуть от столичной суеты. Во время веселья они неожиданно решают вложить свои последние деньги в покупку бара. Теперь, став владелицами заведения, им предстоит освоить основы бизнеса, наладить работу и разобраться с налоговой инспекцией. К тому же, три привлекательных соседа, явно скрывающие что-то, добавляют новые сложности. Смогут ли девушки покорить северную столицу или вернутся в Москву с пустыми руками?

Видеотека START – Сериал «Против всех». Новые серии скоро!

Видеотека START предлагает посмотреть новый сезон комедийного сериала «Против всех» от создателей ленты «Ивановы-Ивановы». Напомним, главным героем картины стал Дед Захар, который всю жизнь прожил в деревне. Он ловил рыбу в местном пруду, собирал землянику, ходил по грибы в ближайший лес. Теперь же на месте всего это вокруг его дома построили огромный современный жилой комплекс с пластиковыми окнами. Дед Захар сумел отстоять свой дом и готов бороться с новизной до последнего.

Видеотека Premier – Мультсериал «Маша и Медведь». Новые серии!

Новый сезон мультсериала обещает удивить неожиданными сюжетными линиями! История расширится за пределы леса: в уютный домик Мишки приедут гости из города, а персонажи новогодней сказки станут полноценными участниками новых серий. Вас ждут уникальные места, свежие песенки и захватывающие моменты из жизни лесных обитателей.

ВАЖНО!

Если вы желаете смотреть Kartina Canada на телевизоре, выберите для себя телевизионную приставку. Она очень просто подключается к интернету и Вашему телевизору. Мы поддерживаем как устаревшие, так и новейшие типы телевизоров. Мягкое кресло, горячий чай и пульт дистанционного управления 200 каналами из России и стран СНГ – вот что необходимо для каждого семейного очага.

На официальном сайте www.kartinacanada.com вы можете с лёгкостью оформить трёхдневную подписку абсолютно бесплатно. Для желающих попробовать телеприставку в действии посетите наш Show Room в магазине по адресу: 5136 Bd Décarie, Montréal, QC, H3X2H9 – здесь же можно приобрести и саму приставку.

Напомним читателю, что в свободной продаже имеются телевизионные карточки от Kartina Canada. Они работают по принципу телефонных, то есть вы снимаете защитный слой и открывшийся код даст вам доступ к более чем 200 лучших телеканалов России, Украины и стран СНГ на 30 дней или один год (в зависимости от стоимости карточки). Наша видеотека насчитывает более 30,000 популярных фильмов и сериалов, а также архив всех основных телеканалов. И главное – всё это без рекламы!

Напоминаем также адрес, по которым уже сегодня можно приобрести телевизионные карточки от KartinaCanada.com: 5136 Bd Décarie, Montréal, QC H3X 2H9