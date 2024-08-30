Канада следит за болезнью, передаваемой комарами, после закрытия парков в США

Канадские органы здравоохранения внимательно следят за ситуацией в Массачусетсе после сообщения о том, что один человек заразился восточным энцефалитом лошадей (EEEV) от укуса комара. Мужчина в возрасте 80 лет заболел, став первым известным случаем EEEV у человека в этом штате с 2020 года.

Десять сообществ в Массачусетсе закрыли парки и поля после наступления темноты и призывают некоторых жителей минимизировать активность на открытом воздухе. “EEEV является эндемичным для Канады; однако диагноз EEEV у людей встречается редко,” написало Агентство общественного здравоохранения Канады.

“С 2016 года в Канаде было зарегистрировано только четыре подтвержденных случая EEEV у людей, последний из которых был в 2022 году.”

Ежегодно наблюдаются спорадические случаи EEEV у лошадей, которые немедленно сообщаются Канадскому агентству по инспекции продуктов питания. По состоянию на 17 августа 2024 года случаев заболевания у людей не зарегистрировано, но подтверждено шесть случаев EEEV у лошадей (пять в Онтарио и один в Квебеке) за сезон комаров 2024 года. PHAC применяет подход “Единое здоровье,” признавая взаимосвязь между людьми, животными, растениями и их общей средой, и работает с партнерами в области здравоохранения людей и животных для тщательного мониторинга ситуации.

“В настоящее время, хотя общий риск EEEV у людей в Канаде низок, некоторые местные органы здравоохранения в Канаде рекомендуют принимать меры предосторожности в районах, где недавно были зарегистрированы случаи EEEV у лошадей.”

Специалист по инфекционным заболеваниям доктор Лиза Барретт сказала, что комары, переносящие вирус, обычно активны ночью. Чтобы избежать контакта, люди, живущие в районах с повышенным риском, должны меньше проводить время на улице вечером.

“Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы снизить риск,” сказала доктор Барретт, например, избегать водоемов, носить одежду с длинными рукавами и брюки, а также использовать много репеллента.”

Доктор Барретт не удивлена, что власти Массачусетса воспринимают риск всерьез.

“Вирус не передается от человека к человеку, и иногда, если инфицированный комар укусит человека, то из тех, кого укусили, он может вызвать инфекцию, и у него высокий уровень смертности,” сказала доктор Барретт, добавив, что уровень смертности составляет от 30 до 50 процентов, а симптомы обычно проявляются в течение примерно 10 дней. “У них будет лихорадка, головная боль, изменения в мышлении и сильная путаница, а также иногда диарея и мышечные боли.”

Доктор Барретт добавила, что в редких случаях дети и пожилые люди, заразившиеся вирусом, могут испытывать воспаление мозга, что может привести к постоянной инвалидности.

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