По данным Equifax, молодые канадцы стали чаще опаздывать по платежам

В отчете Equifax Canada говорится, что пропущенные выплаты по кредитам были выше среди молодых канадцев во втором квартале из-за стоимости жизни и безработицы.

Equifax сообщает, что 1 из 17 канадцев в возрасте от 26 до 35 лет пропустил выплату кредита по сравнению с 1 из 23 среди населения в целом.

В отчете говорится, что уровень просрочек по автокредитам и кредитным линиям также был особенно высок среди молодых канадцев, что дает представление о финансовом давлении, с которым сталкивается эта возрастная группа.

В отчете указывается, что долг по выплатам достиг $2500 миллиардов долларов, увеличившись на 4,2% со второго квартала 2023 года. «Инфляция стабилизируется, а процентные ставки начинают падать, что является хорошей новостью для многих потребителей», — сказала Ребекка Оукс, вице-президент отдела расширенной аналитики Equifax Canada. «К сожалению, рост безработицы нивелировал некоторые положительные моменты и усугубил финансовый стресс», — добавила она. По данным Статистического управления Канады, уровень безработицы в Канаде неуклонно растет, достигнув в июле 6,4%, поскольку высокие процентные ставки замедляют экономику.

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