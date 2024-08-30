Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Экономика Недвижимость По данным Equifax, молодые канадцы стали чаще опаздывать по платежам
financesrule.com

По данным Equifax, молодые канадцы стали чаще опаздывать по платежам

Olga Ouspenski Авг 30, 2024 Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости Комментарии к записи По данным Equifax, молодые канадцы стали чаще опаздывать по платежам отключены 0 Просмотров

В отчете Equifax Canada говорится, что пропущенные выплаты по кредитам были выше среди молодых канадцев во втором квартале из-за стоимости жизни и безработицы.
Equifax сообщает, что 1 из 17 канадцев в возрасте от 26 до 35 лет пропустил выплату кредита по сравнению с 1 из 23 среди населения в целом.
В отчете говорится, что уровень просрочек по автокредитам и кредитным линиям также был особенно высок среди молодых канадцев, что дает представление о финансовом давлении, с которым сталкивается эта возрастная группа.
В отчете указывается, что долг по выплатам достиг $2500 миллиардов долларов, увеличившись на 4,2% со второго квартала 2023 года.
«Инфляция стабилизируется, а процентные ставки начинают падать, что является хорошей новостью для многих потребителей», — сказала Ребекка Оукс, вице-президент отдела расширенной аналитики Equifax Canada.
«К сожалению, рост безработицы нивелировал некоторые положительные моменты и усугубил финансовый стресс», — добавила она.
По данным Статистического управления Канады, уровень безработицы в Канаде неуклонно растет, достигнув в июле 6,4%, поскольку высокие процентные ставки замедляют экономику.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками. 

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*