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Выбор редакции Новости дня Делового Монреаля за 30 августа 2024 года

Новости дня Делового Монреаля за 30 августа 2024 года

Denis Dankoff Авг 30, 2024 Выбор редакции Оставить комментарий 1 Просмотров

🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹

В Монреале и в Квебеке

  • Новый скейтпарк в Дорвале: Открытие 1 сентября с мастер-классами от олимпийской чемпионки Токио-2020 Энни Гуглиа. Скейтпарк расположен на Dawson Avenue напротив Aquatic Complex.
  • Рост краж велосипедов: Власти и велосипедисты обеспокоены увеличением числа краж велосипедов в Монреале. Многие кражи не сообщаются, поэтому реальные цифры могут быть выше.
  • Раскрытие банды автоугонщиков: Полиция Монреаля задержала шестерых мужчин, подозреваемых в причастности к серии краж автомобилей.
  • Бесплатное посещение парков: Население Квебека сможет бесплатно посещать некоторые региональные парки осенью 2024 года и зимой 2025 года благодаря финансовой помощи в размере $800,000.
  • Отказ от сверхурочной работы: Профсоюзная федерация, представляющая 80,000 медсестер, респираторных терапевтов и клинических перфузиологов, отклоняет предложение правительства Лего и попросит своих членов отказаться от сверхурочной работы с 19 сентября.
  • Аресты в Хочелаге: Три человека, включая двоих подозреваемых в торговле наркотиками, арестованы агентами городской полицейской службы Монреаля (SPVM).
  • Осуждение за сексуальное насилие: Доктор Стефан Пробст и его подруга Венди Девера осуждены за сексуальное насилие над молодой женщиной.
  • Утечка аммиака: Ассоциация пожарных Сен-Гиацинта оказала помощь пожарным Сен-Дамас из-за утечки аммиака в промышленном здании. Никто не пострадал.
  • Забастовка в отелях Квебека: 2,500 работников требуют повышения зарплаты. В пятницу прошла вторая 24-часовая забастовка в 22 отелях Монреаля, Квебек-Сити и Шербрука.
  • Рост передозировок в Эстри: Организации, работающие над предотвращением передозировок, заметили «огромный рост» случаев передозировок в регионе. Открыт мемориальный сад в память о жертвах.
  • Успех Габриэля Диалло: Квебекский теннисист Габриэль Диалло вышел в третий круг US Open, обыграв 24-ю ракетку турнира Артура Фиса из Франции.

В Канаде

  • Рост экономики: Экономика Канады выросла на 2.1% во втором квартале.
  • Снижение числа иностранных студентов: В Universities Canada сообщили, что количество иностранных студентов упало ниже лимита, установленного правительством.
  • Запрет на мобильные телефоны в школах Онтарио: В новом учебном году в школах Онтарио запретят пользоваться мобильными телефонами.
  • Продажа алкоголя в Онтарио: Более 4,000 розничных магазинов получили лицензию на продажу алкоголя. Новые правила вступят в силу на следующей неделе.
  • Снижение цен на бензин в Торонто: Цены на бензин снизились на два цента до $1.539 за литр, что является самым низким уровнем с 4 апреля.
  • Грант на сокращение использования пестицидов: Исследователь из Лавалского университета получил грант в размере более $7 млн на разработку методов сокращения использования пестицидов.
  • Закрытие магазинов в День труда: В понедельник, 2 сентября, в Торонто будет закрыто большинство продуктовых магазинов и алкомаркетов в связи с Днем труда.

В России

  • Награда для Лукашенко: Владимир Путин наградил Александра Лукашенко высшей наградой РФ — орденом Андрея Первозванного.
  • Новые иноагенты: Юрист Елена Лукьянова и медиаменеджер Галина Тимченко признаны иноагентами в РФ.
  • Встреча Сийярто и Миллера: Глава МИД Венгрии Петер Сийярто встретился с главой холдинга «Газпром» Алексеем Миллером.
  • Мониторинг цен на букеты: В России предложили ввести мониторинг цен на букеты к 1 сентября.
  • Запрет на мобильные телефоны в школах: С 1 сентября 2024 года вступит запрет на использование мобильных телефонов на уроках в школах, кроме случаев угрозы жизни и здоровью.
  • Инцидент с Орнеллой Мути: Юный самокатчик подрезал Орнеллу Мути в Петербурге. Звезда мирового кино прилетела в Северную столицу для посещения выставки Никаса Сафронова.
  • Признание вины Блиновской: «Королева “Марафонов желаний”» Блиновская частично признала вину в неуплате налогов.

В мире

  • Беспорядки в Багдаде: Минимум 15 человек погибли в ходе беспорядков в Багдаде, ранены десятки.
  • Решение суда Бразилии: Илон Маск назвал решение суда Бразилии заморозить счета Starlink незаконным.
  • Смерть короля маори: В Новой Зеландии в 69 лет умер король народа маори Тухеитиа.
  • Перевод законов в Эстонии: Минюст Эстонии больше не будет переводить законы на русский язык.
  • Крушение вертолета в Португалии: Один человек погиб и четверо пропали без вести после крушения вертолета.
  • Массовая гибель рыбы в Греции: Более 100 тонн мертвой рыбы скопилось в греческом порту в Волосе после массовой гибели, связанной с изменением климата.
  • Молдавия и НАТО: Молдавия может отказаться от своего нейтралитета, чтобы вступить в НАТО.
  • Визит Путина в Монголию: Путин посетит Монголию, несмотря на ордер МУС на арест.
  • Приостановка действия X в Бразилии: Судья Верховного суда Бразилии постановил приостановить действие X.
  • Увольнение командующего ВВС Украины: Зеленский уволил командующего ВВС после фатальной катастрофы F-16.

 

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