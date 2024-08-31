Новости дня Делового Монреаля за 30 августа 2024 года

🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹
🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹
В Монреале и в Квебеке
- Новый скейтпарк в Дорвале: Открытие 1 сентября с мастер-классами от олимпийской чемпионки Токио-2020 Энни Гуглиа. Скейтпарк расположен на Dawson Avenue напротив Aquatic Complex.
- Рост краж велосипедов: Власти и велосипедисты обеспокоены увеличением числа краж велосипедов в Монреале. Многие кражи не сообщаются, поэтому реальные цифры могут быть выше.
- Раскрытие банды автоугонщиков: Полиция Монреаля задержала шестерых мужчин, подозреваемых в причастности к серии краж автомобилей.
- Бесплатное посещение парков: Население Квебека сможет бесплатно посещать некоторые региональные парки осенью 2024 года и зимой 2025 года благодаря финансовой помощи в размере $800,000.
- Отказ от сверхурочной работы: Профсоюзная федерация, представляющая 80,000 медсестер, респираторных терапевтов и клинических перфузиологов, отклоняет предложение правительства Лего и попросит своих членов отказаться от сверхурочной работы с 19 сентября.
- Аресты в Хочелаге: Три человека, включая двоих подозреваемых в торговле наркотиками, арестованы агентами городской полицейской службы Монреаля (SPVM).
- Осуждение за сексуальное насилие: Доктор Стефан Пробст и его подруга Венди Девера осуждены за сексуальное насилие над молодой женщиной.
- Утечка аммиака: Ассоциация пожарных Сен-Гиацинта оказала помощь пожарным Сен-Дамас из-за утечки аммиака в промышленном здании. Никто не пострадал.
- Забастовка в отелях Квебека: 2,500 работников требуют повышения зарплаты. В пятницу прошла вторая 24-часовая забастовка в 22 отелях Монреаля, Квебек-Сити и Шербрука.
- Рост передозировок в Эстри: Организации, работающие над предотвращением передозировок, заметили «огромный рост» случаев передозировок в регионе. Открыт мемориальный сад в память о жертвах.
- Успех Габриэля Диалло: Квебекский теннисист Габриэль Диалло вышел в третий круг US Open, обыграв 24-ю ракетку турнира Артура Фиса из Франции.
В Канаде
- Рост экономики: Экономика Канады выросла на 2.1% во втором квартале.
- Снижение числа иностранных студентов: В Universities Canada сообщили, что количество иностранных студентов упало ниже лимита, установленного правительством.
- Запрет на мобильные телефоны в школах Онтарио: В новом учебном году в школах Онтарио запретят пользоваться мобильными телефонами.
- Продажа алкоголя в Онтарио: Более 4,000 розничных магазинов получили лицензию на продажу алкоголя. Новые правила вступят в силу на следующей неделе.
- Снижение цен на бензин в Торонто: Цены на бензин снизились на два цента до $1.539 за литр, что является самым низким уровнем с 4 апреля.
- Грант на сокращение использования пестицидов: Исследователь из Лавалского университета получил грант в размере более $7 млн на разработку методов сокращения использования пестицидов.
- Закрытие магазинов в День труда: В понедельник, 2 сентября, в Торонто будет закрыто большинство продуктовых магазинов и алкомаркетов в связи с Днем труда.
В России
- Награда для Лукашенко: Владимир Путин наградил Александра Лукашенко высшей наградой РФ — орденом Андрея Первозванного.
- Новые иноагенты: Юрист Елена Лукьянова и медиаменеджер Галина Тимченко признаны иноагентами в РФ.
- Встреча Сийярто и Миллера: Глава МИД Венгрии Петер Сийярто встретился с главой холдинга «Газпром» Алексеем Миллером.
- Мониторинг цен на букеты: В России предложили ввести мониторинг цен на букеты к 1 сентября.
- Запрет на мобильные телефоны в школах: С 1 сентября 2024 года вступит запрет на использование мобильных телефонов на уроках в школах, кроме случаев угрозы жизни и здоровью.
- Инцидент с Орнеллой Мути: Юный самокатчик подрезал Орнеллу Мути в Петербурге. Звезда мирового кино прилетела в Северную столицу для посещения выставки Никаса Сафронова.
- Признание вины Блиновской: «Королева “Марафонов желаний”» Блиновская частично признала вину в неуплате налогов.
В мире
- Беспорядки в Багдаде: Минимум 15 человек погибли в ходе беспорядков в Багдаде, ранены десятки.
- Решение суда Бразилии: Илон Маск назвал решение суда Бразилии заморозить счета Starlink незаконным.
- Смерть короля маори: В Новой Зеландии в 69 лет умер король народа маори Тухеитиа.
- Перевод законов в Эстонии: Минюст Эстонии больше не будет переводить законы на русский язык.
- Крушение вертолета в Португалии: Один человек погиб и четверо пропали без вести после крушения вертолета.
- Массовая гибель рыбы в Греции: Более 100 тонн мертвой рыбы скопилось в греческом порту в Волосе после массовой гибели, связанной с изменением климата.
- Молдавия и НАТО: Молдавия может отказаться от своего нейтралитета, чтобы вступить в НАТО.
- Визит Путина в Монголию: Путин посетит Монголию, несмотря на ордер МУС на арест.
- Приостановка действия X в Бразилии: Судья Верховного суда Бразилии постановил приостановить действие X.
- Увольнение командующего ВВС Украины: Зеленский уволил командующего ВВС после фатальной катастрофы F-16.
Подписаться на «News.Montreal» и на «Деловой Монреаль»
Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!