С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает дождливая суббота. Утром 18°C, Днём 22°C, Вечером 20°C. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации.

Идея праздновать День блога (Blog Day) 31 августа появилась в 2005 году, когда активные пользователи LiveJournal усмотрели в слове blog цифры — 3108. Поэтому и датой праздника установили 31 августа.

Ежегодно 31 августа Киргизия отмечает главный государственный праздник — День независимости Республики (кирг. Кыргыз Республикасынын Көз карандысыздыгынын күнү). В этот день в 1991 году внеочередная сессия Верховного Совета Республики Кыргызстан приняла постановление о «Декларации о государственной независимости Республики Кыргызстан». Согласно этому историческому акту, Киргизия была объявлена независимым, суверенным, демократическим государством.

А в православном календаре – день памяти Флора и Лавра — раннехристианских мучеников, родных братьев. Они были искусными каменщиками, и правитель направил их на постройку языческого храма. Плату, полученную за работу, братья отдавали бедным и рассказывали им о Христе. Этот день считался последним для полевых работ. Окончание сева озимых было принято отмечать праздничным гуляньем. Земледельцы вырывали полынь и рассматривали ее корни: если они толсты, на следующий год можно ждать хорошего урожая. Начинались бабьи засидки: крестьянки собирались у какой-либо вдовы, и проводили вечера с рукоделием и за разговорами.

31 августа 1986 года круизный лайнер пароход «Адмирал Нахимов» весь день стоял в порту Новороссийска. В 22 часа корабль отошел от причала и последовало к выходу из Цемесской бухты. В это время ему навстречу следовал из Канады в Новороссийск балкер «Петр Васев» с грузом зерна. В 23 часа 12 минут он столкнулся с «Адмиралом Нахимовым». Корабль получил большие повреждения корпуса, вода хлынула в открытые иллюминаторы, и в течение 10 минут он затонул. В результате катастрофы погибли 423 человека, в их числе 359 туристов и 64 члена экипажа. По заключению специалистов, причиной трагедии стали неверные действия капитанов обоих судов. В марте 1987 года суд приговорил их к 15 годам лишения свободы. В 1987 году на высоком откосе мыса Дооб Цемесской бухты, вблизи маяка, был сооружен монумент в память о трагической гибели парохода «Адмирал Нахимов». В него вмонтированы часы, поднятые с затонувшего судна и остановившиеся в момент трагедии.

31 августа 1990 года в Берлине министр внутренних дел ФРГ Вольфганг Шойбле и парламентский статс-секретарь при премьер-министре ГДР Гюнтер Краузе подписали Договор об установлении германского единства между Федеративной Республикой Германией и Германской Демократической Республикой (Договор об объединении, нем. Einigungsvertrag).

31 августа 1935 года донбасский шахтер Алексей Стаханов превысил суточную норму угледобычи в 14 раз, что послужило началом «стахановского движения» в СССР.

В ночь на 31 августа 1997 года в автомобильной аварии, произошедшей в подземном тоннеле под площадью Альма в Париже, погибла Диана, принцесса Уэльская, первая жена принца Уэльского Чарльза, наследника британского престола.

Насладитесь последним днем лета, ведь август закончится уже буквально завтра, в воскресенье! Но сегодня еще все же не осень!

С добрым утром, Монреаль! С добрым августовским утром! И хорошего всем дня!

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