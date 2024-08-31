“Снег растает в сентябре”, или Новинки недели на eTVnet

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Маша – единственная дочь влиятельного чиновника Федора Михайловича Вишневского. Она живет в роскошной квартире вместе с отцом и тетей, которые в ней души не чают. Вся жизнь девушки расписана наперед: престижный университет, выгодное замужество. Уже и жених подходящий найден, но все идет не по плану, когда Маша встречает Ивана… Чем закончится эта история, вы узнаете, включив фильм “Снег растает в сентябре” на сайте интерактивного телевидения eTVnet.

Подписывайтесь на этот отличный сервис, чтобы посмотреть последние новинки кино и ТВ, бесчисленное множество фильмов и передач из архива, фильмы и сериалы онлайн-кинотеатра START и Иви, а также более 200 каналов, в прямом эфире и в записи. При безлимитной подписке на год вы получаете приставку для просмотра на экране телевизора в подарок!

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Букет

Каждая девушка хочет услышать предложение руки и сердца от своего любимого, но только не Таня. Ведь только что закончилась школа, зачем так рано становиться взрослыми! А вдруг за поворотом ее ждет огромное счастье? Во всяком случае, мама считает именно так. И когда на горизонте появляется перспективный жених с дипломатическим будущим, Таня делает выбор в его пользу.

Отогрей мое сердце

Когда-то беременную Вику бросил муж Стас и ушел к другой женщине. От переживаний у Вики случился выкидыш, после которого она больше не могла иметь детей. Вика замкнулась в себе и решила, что больше никогда не выйдет замуж.

Цена любви

Преподаватель университета Елена однажды пришла к выводу, что в ее жизни больше нет простого женского счастья. Она замужем. Раньше между ней и супругом была страсть и любовь, но, увы, быт беспощадно уничтожал их. Но однажды в ее университете появляется молодой 20-летний парень, и Елена теряет голову.

Чужое лицо

Актриса из провинциального города получает предложение сыграть самую странную роль в своей жизни. Она должна не на сцене и не в кино, а в реальности перевоплотиться в недавно погибшую женщину. Мария, хоть и считает предложение безумным, отказаться не может: ей срочно нужны деньги для лечения брата, единственного близкого человека на свете. И девушка ввязывается в авантюру, “надевая” на себя чужое лицо.

В тесноте да не в обиде

Семья Смирновых – на грани развода. И они бы развелись, если бы подвернулся хоть какой-нибудь вариант с разменом жилья. Но крошечную квартиру разменять невозможно. Однажды, во время очередной перебранки, семья получает известие, что к ним едет погостить состоятельная тетушка, которая на старости лет решила объехать всю свою родню, чтобы найти идеальную семью. Только такой семье эксцентричная тетушка готова завещать все, что у нее есть. Смирновы решают разыграть “комедию для тети” и побыть пару дней идеальной семьей.

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