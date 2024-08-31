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Недвижимость: Трюдо начинает строить доступное жилье

Виктория Христова Авг 31, 2024 Лев Голберг, Недвижимость, Новости Комментарии к записи Недвижимость: Трюдо начинает строить доступное жилье отключены 1 Просмотров

Канадское правительство под руководством премьер-министра Джастина Трюдо объявило о выделении 56 федеральных участков земли для строительства доступного жилья.

 

Эти участки, эквивалентные площади около 2,000 хоккейных площадок, будут включены в новый Канадский банк общественных земель.

Уже доступны для долгосрочной аренды по сниженной стоимости пять участков в Торонто, Монреале, Калгари, Эдмонтоне и Оттаве.

Министр жилищного строительства Шон Фрейзер заявил, что цель стратегии — построить до 3.9 миллионов домов к 2031 году, что превышает оценку в 3.5 миллиона домов, необходимую по данным аналитического центра Smart Prosperity Institute.

Ожидается, что использование общественных земель поможет создать до 250,000 новых жилых единиц.

Для этого также создается фонд в размере $500 миллионов для приобретения земель у других уровней правительства.

Это объявление было сделано на фоне трехдневного заседания кабинета министров в Галифаксе, на котором обсуждались меры по снижению стоимости жизни, включая высокие арендные платы и цены на жилье.

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