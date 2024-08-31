Тарифы Hydro-Québec могут более чем удвоиться в следующем десятилетии

Отчет потребителей предупреждает о возможном резком росте цен: тарифы Hydro-Québec могут более чем удвоиться в следующем десятилетии.

Новый отчет предполагает, что цены на электроэнергию в Квебеке могут значительно вырасти, несмотря на заверения премьер-министра, что рост останется на уровне трех процентов.

Согласно отчету Union des Consommateurs, энергетический переход Квебека может привести к “ценовому шоку”, так как провинция стремится к декарбонизации.

Электрификация таких секторов, как транспорт, газовое отопление и промышленное производство, может вызвать “значительное и быстрое увеличение тарифов”.

“Несмотря на обещания правительства и Hydro-Québec ограничить рост тарифов до 3% до 2035 года, законопроект 69, Закон об ответственном управлении энергетическими ресурсами, не содержит конкретных мер в этом отношении”, говорится в заявлении организации.

“Более того, он изменяет условия тарифов и планирует ускоренное развитие новых источников производства электроэнергии, что, как ожидается, увеличит производственные затраты.”

В заявлении также отмечается, что поддержка домохозяйств является необязательной и “в значительной степени недостаточной для защиты потребителей от ожидаемого роста цен”.

Союз предполагает, что тарифы на электроэнергию могут вырасти на 5,6-9% в год, начиная с 2028 года.

“Эти увеличения, далеко не временные, вероятно, усилятся в среднесрочной перспективе, особенно с вводом в эксплуатацию новых источников производства, что еще больше ослабит финансы квебекских домохозяйств, уже страдающих от общего роста стоимости жизни”, говорится в заявлении.

Премьер-министр Франсуа Лего ответил на отчет, заявив, что тарифы на электроэнергию не будут увеличиваться более чем на три процента.

“Пока я премьер-министр, тарифы для квебекцев не будут увеличиваться более чем на 3% в год, и квебекцы будут продолжать иметь самые низкие тарифы в Северной Америке”, написал Лего в X. “Но Квебек будет получать прибыль от компаний, которые все чаще будут искать чистую энергию.”

Согласно отчету Union des Consommateurs, повышение тарифов может произойти из-за “взрыва инвестиций Hydro-Québec”, а также сокращения поставок электроэнергии для жилых домов и стоимости новых источников энергии.

Отчет утверждает, что рост цен приведет к тому, что больше квебекцев окажутся в энергетической бедности. В 2023 году 178 000 квебекцев были вынуждены договариваться с Hydro-Québec о платежных соглашениях, чтобы сохранить электричество.

“Эта ситуация вызывает еще большее беспокойство, учитывая, что большая часть потребления электроэнергии домохозяйствами приходится на основные нужды,” говорится в отчете.

“На самом деле, домохозяйства не стремятся потреблять электроэнергию как таковую, а используют услуги, которые она обеспечивает: свет, тепло, стирка, приготовление пищи, доступ к информации, использование бытовых приборов, технологических устройств, развлечения, коммуникации и даже путешествия.”

Энергетическая бедность, говорится в отчете, заставляет людей разрабатывать стратегии выживания, которые могут быть вредны для их здоровья и благополучия. Союз предлагает Квебеку разработать стратегический план для оптимизации растущего спроса, а также принять политические и нормативные меры, чтобы предотвратить повышение тарифов.

Также предлагается целевая поддержка для клиентов со средним доходом.

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