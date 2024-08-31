Во время лесных пожаров в Канаде, в атмосферу было выброшено более 600 млн тонн углерода

Интернациональная команда климатологов из США, Канады и Нидерландов изучила последствия лесных пожаров в Канаде в 2023 году.

Эти пожары стали настоящим климатическим испытанием, демонстрируя масштабы и интенсивность, которые более чем в семь раз превышают средние значения за последние 40 лет.

В период с мая по сентябрь 2023 года выбросы углерода от этих пожаров составили 647 миллионов тонн, что сопоставимо с годовыми выбросами крупных стран, таких как Индия, Китай и США.

Причиной такого масштабного распространения пожаров стала аномально жаркая и сухая погода, которая сделала 2023 год самым теплым и сухим по крайней мере с 1980 года.

Эта экстремальная температура может стать нормой в 2050-х годах, даже при умеренном сценарии смягчения последствий изменения климата.

Ожидается, что повышение температуры приведет к увеличению частоты и интенсивности пожаров, а также к снижению способности канадских лесов поглощать углерод.

Это вызывает серьезные опасения относительно долгосрочной устойчивости лесов в роли углеродных поглотителей, что требует принятия срочных мер по адаптации и смягчению последствий климатических изменений.

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