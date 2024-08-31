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Новости Тесла просит канадские власти снизить пошлину на их авто
tesla model
Тесла, детище Илона Маска.

Тесла просит канадские власти снизить пошлину на их авто

Степан Артемьевский Авг 31, 2024 Новости, Новости Канады, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Комментарии к записи Тесла просит канадские власти снизить пошлину на их авто отключены 1 Просмотров

Канадские власти приняли решение повысить тарифы на китайские электромобили до 100%, что также затронет автомобили Tesla, произведенные в Китае.

 

Tesla обращалась к канадскому правительству с просьбой снизить пошлины, но в офисе вице-премьера Канады Христи Фриланд отказались комментировать ситуацию.

Электромобили Tesla, такие как Model 3 и Model Y, поставляются в Канаду через порт Ванкувер.

26 августа премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о введении 100% пошлин на новые электромобили и гибриды из Китая.

Канада приняла решение ввести 100%-ные пошлины на китайские электромобили и гибриды, чтобы защитить свою автомобильную промышленность от нечестной конкуренции со стороны китайских производителей.

Китайские компании получают значительные субсидии от своего правительства, что позволяет им предлагать продукцию по более низким ценам.

Это создает неравные условия для канадских и других западных производителей.

Кроме того, Канада следует примеру США и Европейского Союза, которые также ввели высокие пошлины на китайские электромобили.

Эти меры направлены на поддержку местных производителей и защиту рабочих мест в автомобильной промышленности.

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