Тесла просит канадские власти снизить пошлину на их авто

Канада приняла решение ввести 100%-ные пошлины на китайские электромобили и гибриды, чтобы защитить свою автомобильную промышленность от нечестной конкуренции со стороны китайских производителей.

Китайские компании получают значительные субсидии от своего правительства, что позволяет им предлагать продукцию по более низким ценам.

Это создает неравные условия для канадских и других западных производителей.

Кроме того, Канада следует примеру США и Европейского Союза, которые также ввели высокие пошлины на китайские электромобили.

Эти меры направлены на поддержку местных производителей и защиту рабочих мест в автомобильной промышленности.

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