Частным резиденциям для пожилых людей в Квебеке дали еще три года на установку спринклеров.

Частным резиденциям для пожилых людей в Квебеке дали еще три года на установку спринклеров. Первоначально планировалось, что они должны будут установить их к 2020 году, но теперь срок продлен до 2 декабря 2027 года.

Министр по делам пожилых людей Соня Беланже подтвердила, что это уже третье продление срока для владельцев резиденций. Она отметила, что цель продления — “ограничить количество резиденций, которые могут прекратить свою деятельность, если не будут соответствовать нормативным требованиям”.

Программа финансовой помощи для поддержки владельцев резиденций в этом переходе также будет улучшена.

После трагедии в Л’Иль-Верте, где 23 января 2014 года пожар в Résidence du Havre унес жизни 32 пожилых людей, правительство объявило, что все резиденции, кроме самых маленьких, должны установить спринклеры к декабрю 2020 года.

Однако срок был сначала перенесен на декабрь 2022 года, затем на декабрь 2024 года, и теперь на декабрь 2027 года.

В пресс-релизе офис Беланже признал, что в основном небольшие резиденции сталкиваются с трудностями при установке спринклеров из-за нехватки рабочей силы и роста операционных затрат на фоне инфляции.

Спринклер (ороситель, разбрызгиватель) — автоматическая оросительная головка системы пожаротушения, установленная на сети водопроводных труб в которых постоянно находится вода или воздух под давлением.

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